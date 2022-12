Triangle Strategy cieszy się zainteresowaniem. Square Enix chwali się sprzedażą

W październiku Triangle Strategy – taktyczna gra RPG inspirowana m.in. takimi tytułami jak Final Fantasy Tactics czy Tactics Ogre – zadebiutowała na komputerach osobistych. Okazuje się, że decyzja o wydaniu nie tylko na Nintendo Switch, ale także na PC była strzałem w dziesiątkę. Square Enix ujawniło bowiem nowe wyniki sprzedaży, z których wynika, że po wspomnianą produkcję zdecydowała się sięgnąć spora liczba graczy.

Sprzedaż Triangle Strategy przekroczyła milion egzemplarzy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, łączna sprzedaż Triangle Strategy na PC i Nintendo Switch przekroczyła milion egzemplarzy. Na wynik ten składają się zarówno wersje fizyczne, jak i cyfrowe. Wydanie produkcji na komputerach osobistych z pewnością pomogło w osiągnięciu tak istotnego kamienia milowego. Square Enix może być więc zadowolone z podjętej decyzji i cieszyć się sukcesem gry.



Na koniec warto dodać, że Triangle Strategy dostępne jest obecnie na Steam w promocji, dzięki czemu produkcję Square Enix możecie kupić już za 149,88 złotych. Należy się jednak pospieszyć, ponieważ oferta ważna jest tylko do jutra. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Triangle Strategy – recenzja – Pikselowa Gra o tron.

