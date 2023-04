Total War: Warhammer III - dodatek Forge of the Chaos Dwarfs już dostępny

Fani gry Total War: Warhammer III już mogą zagrywać się w najnowszy dodatek zatytułowany Forge of the Chaos Dwarfs. Twórcy z Creative Assembly oraz ekipa wydawnicza firmy SEGA zachęcają do zapoznania się z premierowym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej.

Total War: Warhammer III - Forge of the Chaos Dwarfs nie spełniło oczekiwań fanów?

Przypomnijmy, że wraz z debiutem dodatku Forge of the Chaos Dwarfs do gry zawitało również mniejsze, darmowe DLC. Rozszerzenie Mirror of Madness wprowadza do gry dwa zupełnie nowe tryby rozgrywki, o czym informowaliśmy Was już wcześniej.



Total War: Warhammer III - Forge of the Chaos Dwarfs spotkało się z mieszanym odbiorem. Wyłącznie na Steam dodatek doczekał się ponad 800 recenzji, a jedynie 46% z nich, to pozytywne opinie. Gracze narzekają przede wszystkim na zbyt wysoką cenę, która zdaniem wielu jest nieadekwatna do zawartości. Obecnie DLC możecie kupić z 10% zniżką i kosztuje 80,10zł.