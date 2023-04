Total War: WARHAMMER III z darmowymi nowościami na premierę nowego rozszerzenia

The Trials of Fate – gracze wcielą się w demonicznego księcia Tzeentcha, którego zadaniem jest obrona punktu o nazwie Shard. Rozgrywka polega na odpieraniu coraz to większych fal przeciwników tak długo, jak to możliwe. Następnie zostaniemy ocenieni w skali punktowej. Osiągnięcie konkretnego wyniku pozwoli odblokować części wyposażenia, które możemy wykorzystać w kampaniach Królestwa Chaosu oraz Imperia Nieśmiertelnych (Immortal Empires).