Total War: Warhammer 3 – rozkład jazdy na najbliższe 12 miesięcy.

W kwietniu zadebiutował obszerny dodatek do Total War: Warhammer 3. DLC zatytułowane Forge of the Chaos Dwarfs spotkało się jednak z mieszanym przyjęciem, a graczom przede wszystkim nie przypadła do gusty zbyt wysoka cena, która zdaniem wielu jest nieadekwatna do zawartości. Gra cieszy się jednak na tyle dużą popularnością, że z pewnością będzie rozwijana jeszcze bardzo długo. Twórcy z Creative Assembly podzielili się właśnie planem, który przybliża najbliższe 12 miesięcy.

Total War: Warhammer 3 – roadmapa na 2023 rok

Oczywiście, wśród zaplanowanych są mniejsze jak i większe aktualizacje. Najbliższego większego update’u powinniśmy spodziewać się latem. Patch o numerze 4.0 został zatytułowany Shadows of Change i wprowadzi do gry nieco nowej wartości.



Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Total War: Warhammer 3 zadebiutowało na rynku 17 lutego 2022 roku i jest dostępne wyłącznie na PC. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej gry, zapraszamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Finał trylogii totalnej - recenzja gry Total War: Warhammer 3.