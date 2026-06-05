Tomb Raider: Legacy of Atlantis ujawnia wymagania sprzętowe. 16 GB RAM to minimum

Wysokie wymagania nowej odsłony serii od Crystal Dynamics i Flying Wild Ho.
Do sieci trafiły pierwsze wymagania sprzętowe dla wersji PC gry Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Produkcja tworzona przez Crystal Dynamics i Flying Wild Hog ma zadebiutować 12 lutego 2027 roku, a już teraz widać, że będzie to tytuł wymagający mocnego sprzętu.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis – wymagania PC
Za grę odpowiadają Crystal Dynamics oraz Flying Wild Hog, a według ujawnionych danych rekomendowana konfiguracja obejmuje m.in. 16 GB RAM oraz kartę graficzną pokroju NVIDIA RTX 3080 lub AMD RX 6800 XT. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację.
Minimalne wymagania sprzętowe Tomb Raider: Legacy of Atlantis:
System operacyjny: Windows 10/11 (wersja 64-bitowa)
Procesor: Intel i5-8600 || AMD Ryzen 5 3600
Pamięć: 16 GB RAM
Karta graficzna: GTX 1070 (8 GB) / RTX 2060 Super || AMD RX 5700
Miejsce na dysku: 80 GB wolnego miejsca
GramTV przedstawia:
Zalecane wymagania sprzętowe Tomb Raider: Legacy of Atlantis:
System operacyjny: Windows 10/11 (wersja 64-bitowa)
Procesor: Intel i7-9700K || AMD Ryzen 5 5600X
Pamięć: 16 GB RAM
Karta graficzna: RTX 3080 || AMD RX 6800 XT
Miejsce na dysku: 80 GB wolnego miejsca
Tomb Raider: Legacy of Atlantis zostało wcześniej przesunięte i obecnie premiera planowana jest na 12 lutego 2027 roku. Twórcy określają ją jako „pełne przeobrażenie” klasycznej historii z 1996 roku, tym razem w nowoczesnej, bardziej otwartej strukturze świata. Tytuł zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S i komputery osobiste.