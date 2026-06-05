Tomb Raider: Legacy of Atlantis ujawnia wymagania sprzętowe. 16 GB RAM to minimum

Do sieci trafiły pierwsze wymagania sprzętowe dla wersji PC gry Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Produkcja tworzona przez Crystal Dynamics i Flying Wild Hog ma zadebiutować 12 lutego 2027 roku, a już teraz widać, że będzie to tytuł wymagający mocnego sprzętu.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – wymagania PC

Za grę odpowiadają Crystal Dynamics oraz Flying Wild Hog, a według ujawnionych danych rekomendowana konfiguracja obejmuje m.in. 16 GB RAM oraz kartę graficzną pokroju NVIDIA RTX 3080 lub AMD RX 6800 XT. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację.