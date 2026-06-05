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Tomb Raider: Legacy of Atlantis ujawnia wymagania sprzętowe. 16 GB RAM to minimum

Mikołaj Berlik
2026/06/05 16:50
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Wysokie wymagania nowej odsłony serii od Crystal Dynamics i Flying Wild Ho.

Do sieci trafiły pierwsze wymagania sprzętowe dla wersji PC gry Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Produkcja tworzona przez Crystal Dynamics i Flying Wild Hog ma zadebiutować 12 lutego 2027 roku, a już teraz widać, że będzie to tytuł wymagający mocnego sprzętu.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – wymagania PC

Za grę odpowiadają Crystal Dynamics oraz Flying Wild Hog, a według ujawnionych danych rekomendowana konfiguracja obejmuje m.in. 16 GB RAM oraz kartę graficzną pokroju NVIDIA RTX 3080 lub AMD RX 6800 XT. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację.

Minimalne wymagania sprzętowe Tomb Raider: Legacy of Atlantis:

  • System operacyjny: Windows 10/11 (wersja 64-bitowa)
  • Procesor: Intel i5-8600 || AMD Ryzen 5 3600
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: GTX 1070 (8 GB) / RTX 2060 Super || AMD RX 5700
  • Miejsce na dysku: 80 GB wolnego miejsca

GramTV przedstawia:

Zalecane wymagania sprzętowe Tomb Raider: Legacy of Atlantis:

  • System operacyjny: Windows 10/11 (wersja 64-bitowa)
  • Procesor: Intel i7-9700K || AMD Ryzen 5 5600X
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: RTX 3080 || AMD RX 6800 XT
  • Miejsce na dysku: 80 GB wolnego miejsca

Tomb Raider: Legacy of Atlantis zostało wcześniej przesunięte i obecnie premiera planowana jest na 12 lutego 2027 roku. Twórcy określają ją jako „pełne przeobrażenie” klasycznej historii z 1996 roku, tym razem w nowoczesnej, bardziej otwartej strukturze świata. Tytuł zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S i komputery osobiste.

Źródło:https://videocardz.com/newz/tomb-raider-legacy-of-atlantis-pc-requirements-list-rtx-3080-and-rx-6800-xt

Tagi:

News
PC
Steam
wymagania sprzętowe
Tomb Raider
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:19

3080 to 5-letnia karta graficzna. i5 i 16gb ram to mam nawet w moim starym laptopie Della. Spodziewałem się że będzie gorzej.

Fakt że przy dzisiejszych cenach taki zestaw kosztuje co jest zabawne bo mam 3080 dosłownie jako przycisk do papieru bo nie sprzedałem starego komputera.




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