Oferta Śródtygodniowa na Steam wystartowała. Rabaty sięgają 95%

Resident Evil 4, Monster Hunter Wilds, EVERSPACE 2 i wiele innych gier taniej w nowej wyprzedaży.

Na Steamie rozpoczęła się kolejna odsłona cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach promocji przeceniono dziesiątki gier PC, a rabaty sięgają nawet 95%. Pojawiło się naprawdę mnóstwo przecen, a tu przygotowaliśmy listę tych najbardziej wartych uwagi.

Najlepsze oferty z wyprzedaży Steam

Standardowo już, promocje obowiązują przez ograniczony czas.