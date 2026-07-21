Oferta Śródtygodniowa na Steam wystartowała. Rabaty sięgają 95%

Na Steamie rozpoczęła się kolejna odsłona cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach promocji przeceniono dziesiątki gier PC, a rabaty sięgają nawet 95%. Pojawiło się naprawdę mnóstwo przecen, a tu przygotowaliśmy listę tych najbardziej wartych uwagi.
Najlepsze oferty z wyprzedaży Steam
- Dispatch – 93,60 zł (-20%)
- Death Road to Canada – 8,09 zł (-85%)
- The Darkest Files – 35,99 zł (-50%)
- SIGNALIS – 50,39 zł (-30%)
- Unrailed 2: Back on Track – 48,00 zł (-40%)
- Drova: Forsaken Kin – 58,49 zł (-35%)
- South Park: The Fractured But Whole – 23,98 zł (-80%)
- Resident Evil 4 – 42,25 zł (-75%)
- House Flipper 2 – 64,99 zł (-35%)
- EVERSPACE 2 – 39,99 zł (-80%)
- Resident Evil 2 – 33,80 zł (-80%)
- Star Trucker – 27,99 zł (-65%)
- Monster Hunter Wilds – 125,58 zł (-58%)
- Transport Fever 2 – 36,99 zł (-80%)
- Rail Route – 35,99 zł (-60%)
- First Feudal – 4,31 zł (-94%)
- Captain of Industry – 113,39 zł (-30%)
Standardowo już, promocje obowiązują przez ograniczony czas.
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