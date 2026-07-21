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Oferta Śródtygodniowa na Steam wystartowała. Rabaty sięgają 95%

Mikołaj Berlik
2026/07/21 15:00
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Resident Evil 4, Monster Hunter Wilds, EVERSPACE 2 i wiele innych gier taniej w nowej wyprzedaży.

Na Steamie rozpoczęła się kolejna odsłona cyklu Szaleństwo w środku tygodnia. W ramach promocji przeceniono dziesiątki gier PC, a rabaty sięgają nawet 95%. Pojawiło się naprawdę mnóstwo przecen, a tu przygotowaliśmy listę tych najbardziej wartych uwagi.

Steam
Steam

Najlepsze oferty z wyprzedaży Steam

Standardowo już, promocje obowiązują przez ograniczony czas.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Steam
Valve
promocja
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112