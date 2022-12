Geralt powinien być grany przez różnych aktorów – twierdzi gwiazda Wiedźmina: Rodowodu krwi

Aktorka stwierdziła, że to jedna z tych ról, która nie musi być przypisana do konkretnego aktora.

Od kilku dni użytkownicy Netflixa mogą oglądać Wiedźmina: Rodowód krwi, czyli prequel do wydarzeń z głównego serialu. Narratorką opowieści w nowej produkcji z serii jest elfka Seanchai, grana przez Minnie Driver. Aktorka w wywiadzie dla Entertainment Weekly wyznała, że odbyła bardzo interesującą rozmowę z nastoletnim synem jej koleżanki, w której doszła do wniosku, że w Geralta mogą wcielać się różni aktorzy.

W Geralta mogą wcielać się różni aktorzy?

Przypomnijmy, że pod koniec października pojawiła się informacja, że Henry Cavill zrezygnował z kontynuowania swojej przygody z Wiedźminem i od czwartego sezonu zastąpi go Liam Hemsworth. Wielu widzów serialu krytycznie podeszło do decyzji twórców o zmianie głównego aktora. Showrunnerka Wiedźmina, Lauren Schmidt Hissrich zapowiedziała, że fani poznają powody odejścia Cavilla bliżej premiery trzeciego sezonu serialu, który zadebiutuje latem przyszłego roku. Decyzji o kontynuowaniu serii bez Cavilla broni aktorka z Wiedźmina: Rodowodu krwi, która przytoczyła przykład Doctora Who, w którego wcielało się już kilku aktorów, a serial wciąż jest bardzo popularny.