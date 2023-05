Tom Holland w zwiastunie ciekawie zapowiadającego się serialu The Crowded Room od Apple TV+

Pierwszy sezon inspiruje się życiem scenarzysty Akivy Goldsmana (Piękny umysł”) i słynną biografią The Minds of Billy Milligan – opisująca dzieje Billy’ego Milligana. W latach 70. Była to znana postać ze względu na głośny proces, w którym po raz pierwszy w dziejach wymiaru sprawiedliwości oskarżony został uniewinniony, ponieważ obrońcom udało się udowodnić, że przestępstw dokonywały jego alternatywne osobowości. Podczas procesu biegli lekarze zdiagnozowali u Milligana zaburzenie osobowości rozszczepionej na 24 różne postaci. Sprawa zakończyła się skierowaniem go na 10 letni pobyt w szpitalu psychiatrycznym.

Pierwszy sezon The Crowded Room składa się z dziesięciu odcinków, a premierę ustalono na 9 czerwca.