Tom Holland robi sobie przerwę od aktorstwa. Jego nowy serial to porażka

Czy to opóźni pracę nad Spider-Manem 4 z MCU?

Już jutro na Apple TV+ premierę ma najnowszy serial z Tomem Hollandem - The Crowded Room. Produkcja nie przypadła do gustu krytykom i w serwisie Rotten Tomatoes ma zawrotne 9% pozytywnych opinii z 11 ocen. Dla Hollanda jest to kolejna porażka z rzędu, po Cherry, Uncharted i Ruchomym chaosie. Zgodnie z niedawnymi słowami agenta gwiazd, aktor znany z roli Spider-Mana nie potrafi rozwinąć swojej kariery poza superbohaterskimi produkcjami. Holland przyznał, że jest zmęczony po nakręceniu The Crowded Room, dlatego robi sobie roczny urlop od aktorstwa.

Tom Holland rezygnuje z aktorstwa na rok

Gwiazdor w wywiadzie dla Extra przyznał, że najnowszy serial Apple TV+ był dla niego bardzo wyczerpujący, ze względu na postać głównego bohatera, przez którą Holland zaczął częściej myśleć o swoim zdrowiu psychicznym. Praca nad The Crowded Room była dla niego trudnym doświadczeniem, nie tylko ze względu na ciężar odgrywanej przez niego postaci, ale również obowiązków producenta.

To z pewnością był ciężki czas. Badaliśmy pewne emocje, których zdecydowanie nigdy wcześniej nie doświadczyłem. A poza tym byciem producentem, zmagającym się z codziennymi problemami, które towarzyszą każdemu planowi filmowemu, po prostu dodało dodatkowy poziom presji. Teraz robię sobie roczną przerwę i wynika to z tego, jak trudny był ten serial do zrealizowania.

Tom Holland powiedział, że jest dumny z ciężkiej pracy, jaką wykonali przy tym serialu, ale był to moment, który go „złamał”. Teraz aktor potrzebuje przerwy, aby w pełni sił wrócić do zawodu.