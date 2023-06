Anthony Hopkins krytykuje swoją rolę w filmach Marvela. „To było bezsensowne”

Przez piętnaście lat istnienia uniwersum Marvela, studio zatrudniło wielu popularnych i nagradzanych aktorów. Wysoka gaża i możliwość zaprezentowania się szerokiej publiczności wystarczy, aby tacy aktorzy jak Anthony Hopkins związali się z MCU na długie lata. Kwestia jakości zdaje się być drugorzędna, ale w końcu przychodzi refleksja, że nie zawsze brało się udział w udanych projektach. Teraz przyszedł na to czas u odtwórcy roli Odyna w trzech częściach Thora. W rozmowie z The New Yorker Anthony Hopkins przyznał wprost, że jego rola w filmach Marvela była „bezsensowna”.

Anthony Hopkins nie jest zadowolony ze swojej roli w Thorze z MCU

Dwukrotny zdobywca Oscara był wielkim wzmocnieniem MCU w momencie, gdy uniwersum dopiero raczkowało i niewielu aktorów z najwyższej półki decydowało się na zagraniu w superbohaterskiej produkcji. Anthony Hopkins jednak nie zbyt dobrze wspomina swoją rolę, czyli króla Asgardu, Odyna. Ojciec Thora i Lokiego nie otrzymał zbyt dużej roli i aktor nie mógł być usatysfakcjonowany swoją rolą, o czym wspomniał w najnowszym wywiadzie.

Założyli mi zbroję i brodę. Posadzili na tronie, pokrzyczałem trochę. Ale jeśli siedzisz przed zielonym ekranem, staje się to bezsensowne.

Jednym z problemów współczesnego Hollywood jest brak filmowych gwiazd z prawdziwego zdarzenia, które przyciągałyby widzów do kin. Na palcach jednej ręki można policzyć aktorów i aktorki, którym to się wciąż udaje, ale pochodzą oni ze starszego pokolenia. Jeden z agentów gwiazd przyznał, że widzowie chodzą na filmy z konkretnymi postaciami, a nie ze względu na aktorów odgrywających te role. Jest to dla niego zaskoczeniem, że aktorzy z MCU nie radzą sobie najlepiej w innych projektach, zaliczając same porażki.