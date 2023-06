Spider-Man 4 przerwany przez strajk. Będzie aktorski film o Milesie Moralesie

Sony Pictures szykuje wiele atrakcji dla fanów Spider-Mana w kolejnych latach. Już w piątek zadebiutuje oczekiwana animacja Spider-Man poprzez uniwersum i z tej okazji producentka Amy Pascal porozmawiała z Variety, na łamach którego zdradziła, że wytwórnia pracuje już nad kolejnymi filmami, w tym aktorskiej produkcji z Milesem Moralesem i spin-offie o Spider-Woman.

Miles Morales i Spider-Woman otrzymają własne filmy

O aktorskiej wersji Milesa Moralesa słyszeliśmy już od dłuższego czasu, ale wcześniej były to plotki, które wskazywały, że pojawi się on w Spider-Manie 4 z Tomem Hollandem. Teraz okazało się, że Sony nie planuje wprowadzać tego bohatera do MCU, zamiast tego stanie się on jednym z głównych pająków w ich własnym uniwersum. Dodatkowo pojawi się film Spider-Woman, który mamy otrzymać „szybciej, niż się spodziewamy”. „Nie mogę jeszcze wiele powiedzieć, ale to nadchodzi” – ujawnił producent Avi Arad.