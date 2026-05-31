Skasowane przez Amazona fantasy otrzyma zakończenie w niespodziewanej formie. Nie na to liczyli fani tego cyklu

Firma Dire Wolf Digital oficjalnie zapowiedziała War of the Dragon, dwuosobową grę strategiczną osadzoną w uniwersum Koła Czasu. Produkcja trafiła właśnie na Kickstartera i już w pierwszych dniach osiągnęła wymagany próg finansowania, co pokazuje, że zainteresowanie marką pozostaje bardzo wysokie mimo zakończenia serialu.

Choć serialowa adaptacja Koła Czasu została anulowana przez Amazon po trzech sezonach, świat stworzony przez Roberta Jordana wciąż żyje i rozwija się w nowych formach. Tym razem kultowa seria fantasy doczeka się pierwszej w historii planszowej adaptacji, która pozwoli fanom odtworzyć wydarzenia prowadzące do Ostatniej Bitwy.

War of the Dragon: The Wheel of Time pozwoli graczom stanąć po stronie Światłości lub Cienia i rozegrać konflikt inspirowany wydarzeniami przedstawionymi od powieści Wschodzący cień aż po finałową Ostatnią Bitwę. Twórcy przygotowali dwa warianty zabawy. Hero Mode ma być przystępniejszym trybem dla początkujących, natomiast Epic Mode zaoferuje większą skalę starć, dowodzenie armiami oraz bardziej rozbudowane decyzje strategiczne.

Kampania przewiduje kilka poziomów wsparcia. Wśród nich znalazł się pakiet Dragon Reborn, zawierający podstawową wersję gry oraz zestaw kart promocyjnych. Dostępne będą również droższe edycje kolekcjonerskie, w których tradycyjne znaczniki zastąpiono figurkami.

Za projekt odpowiada studio znane między innymi z planszowych hitów Dune: Imperium oraz Clank!. Mimo tego część społeczności podchodzi do nowej produkcji z dużą ostrożnością.

Jako osoba regularnie wspierająca gry na Kickstarterze mam wrażenie, że ten projekt bardzo mocno opiera się na sile samej marki. To, co pokazano, nie przekonało mnie nawet do rozważenia wsparcia kampanii – ExtremelyDecentWill. Niektórzy zwracają również uwagę na niewielką ilość informacji dotyczących samej rozgrywki.