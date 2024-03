Tom Hardy i Austin Butler szefami motocyklowego gangu. Jest nowy zwiastun The Bikeriders

Do sieci trafił właśnie pełny zwiastun filmu The Bikeriders, opowieści o motocyklowym gangu, w którym główne role grają Tom Hardy i Austin Butler.

Akcja The Bikeriders rozgrywa się w niewielkim, fikcyjnym miasteczku w USA. Mamy lata 60. Ubiegłego wieku i kilkoro ludzi postanawia założyć tam klub motocyklowy. Z czasem staje się on enklawą dla gangów motocyklowych, siejących postrach w okolicy.

Film był już pokazywany na kilku festiwalach i z każdego wracał z bardzo pozytywnymi recenzjami , z których wynika, że warto wybrać się na ten film do kina, bo jest to naprawdę solidnie zrobione widowisko.

Reżyserem i autorem scenariusza jest Jeff Nichols. Trzy kluczowe role zagrają wspomniani już Tom Hardy, Jodie Comer i Austin Butler, a towarzyszyć będą im: Boyd Holbrook, Michael i Norman Reedus.

Pierwotnie premiera filmu miała odbyć się w grudniu minionego roku, ale Disney podjął nieoczekiwaną decyzję, porzucając plany dystrybucji. Prawa do filmu odkupiło jednak Focus Features i to dzięki nim The Bikeriders trafi do kin na całym świecie. Wiadomo, że w USA premiera jest zaplanowana na 21 czerwca. Niestety nie ma jeszcze wieści, kiedy film trafi do polskich kin.

Zwiastun filmu The Bikeriders