Zaloguj się lub Zarejestruj

El Presidente powraca. Tropico 7 oficjalnie zapowiedziane

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 17:45
0
0

Tropico 7 trafi od premiery do Game Passa.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych serii gier strategicznych powraca. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, kolejna odsłona kultowej sagi, Tropico 7, ma zadebiutować na rynku już w 2026 roku. Ogłoszenie miało miejsce podczas Xbox Gamescom Showcase, gdzie zaprezentowano krótki zwiastun.

Tropico 7
Tropico 7

Tropico 7 ukaże się w 2026 roku

Tropico 7 będzie dostepne dla graczy na różnorodnych platformach. Wśród nich potwierdzono konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.

Dodatkowo pojawiły się dobre wieści dla użytkowników Game Passa. Tropico 7 od momentu premiery trafi bowiem do usługi abonamentowej.

Wzbogacaj się albo giń, próbując! W Tropico 7 ponownie wcielasz się w El Presidente, by zbudować własne państwo wyspiarskie i – dosłownie – przenosić góry. Jako chwalebny przywódca poprowadzisz lojalnych obywateli (oraz swoje konto w szwajcarskim banku) przez kolejne epoki ku niesłychanej prosperity. – czytamy w opisie materiału.

GramTV przedstawia:

Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne szczegóły związane z Tropico 7. Krótki trailer skupił się wyłącznie na terminie premiery i platformach docelowych, nie ujawniając żadnych dodatkowych informacji o zawartości gry. Materiał znajduje się poniżej.

Źródło:https://insider-gaming.com/tropico-7-announced-for-2026-release/

Tagi:

News
trailer
zwiastun
zapowiedź
Kalypso Media
Tropico
Tropico 7
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112