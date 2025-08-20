El Presidente powraca. Tropico 7 oficjalnie zapowiedziane

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych serii gier strategicznych powraca. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, kolejna odsłona kultowej sagi, Tropico 7, ma zadebiutować na rynku już w 2026 roku. Ogłoszenie miało miejsce podczas Xbox Gamescom Showcase, gdzie zaprezentowano krótki zwiastun.
Tropico 7 ukaże się w 2026 roku
Tropico 7 będzie dostepne dla graczy na różnorodnych platformach. Wśród nich potwierdzono konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.
Dodatkowo pojawiły się dobre wieści dla użytkowników Game Passa. Tropico 7 od momentu premiery trafi bowiem do usługi abonamentowej.
Wzbogacaj się albo giń, próbując! W Tropico 7 ponownie wcielasz się w El Presidente, by zbudować własne państwo wyspiarskie i – dosłownie – przenosić góry. Jako chwalebny przywódca poprowadzisz lojalnych obywateli (oraz swoje konto w szwajcarskim banku) przez kolejne epoki ku niesłychanej prosperity. – czytamy w opisie materiału.
Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne szczegóły związane z Tropico 7. Krótki trailer skupił się wyłącznie na terminie premiery i platformach docelowych, nie ujawniając żadnych dodatkowych informacji o zawartości gry. Materiał znajduje się poniżej.
