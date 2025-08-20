El Presidente powraca. Tropico 7 oficjalnie zapowiedziane

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych serii gier strategicznych powraca. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, kolejna odsłona kultowej sagi, Tropico 7, ma zadebiutować na rynku już w 2026 roku. Ogłoszenie miało miejsce podczas Xbox Gamescom Showcase, gdzie zaprezentowano krótki zwiastun.

Tropico 7 ukaże się w 2026 roku

Tropico 7 będzie dostepne dla graczy na różnorodnych platformach. Wśród nich potwierdzono konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.