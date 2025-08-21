Zaloguj się lub Zarejestruj

Michael Myers wkracza do świata gier. Halloween zmierza na konsole i PC

Jakub Piwoński
2025/08/21 09:40
1
0

Czas się bać?

Michael Myers od blisko 50 lat sieje grozę w serii filmów Halloween, stając się jednym z najbardziej kultowych złoczyńców w historii horroru. Teraz będzie to robił także w grze wideo. W 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC zadebiutuje nowa gra zatytułowana po prostu Halloween.

Halloween
Halloween

Halloween zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC

Za produkcję odpowiada studio IllFonic, znane z tytułów takich jak Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds czy Ghostbusters: Spirits Unleashed. Podobnie jak we wcześniejszych grach studia, rozgrywka skupi się na asymetrii – gracze wcielą się w mieszkańców Haddonfield lub samego Michaela Myersa. Cywile będą próbowali ostrzec resztę społeczności i władze przed powrotem mordercy, podczas gdy Michael zrobi wszystko, by ich powstrzymać. Poza trybem sieciowym twórcy obiecują także fabułę i możliwość gry offline z botami.

Pierwszy zwiastun nie zdradza wielu szczegółów, ale wiadomo, że w grze pojawią się mapy inspirowane klasycznym filmem Johna Carpentera z 1978 roku. Prezes IllFonic, Charles Brungardt, podkreśla, że współpraca z właścicielami praw – Compass International Pictures i Further Front – była „spełnieniem marzeń” i pozwoliła zachować wierność duchowi oryginału.

GramTV przedstawia:

Dla fanów Halloween to długo wyczekiwana wiadomość. Ostatnie próby – jak zeszłoroczne RetroRealms: Halloween w formie dwuwymiarowej platformówki – nie dawały pełnego doświadczenia. Inna sprawa, że produkcje IllFonic mają mieszaną reputacją. Tak czy inaczej, warto odnotować, że gracze dostaną szansę na pełnoprawną, trójwymiarową grę, w której Michael Myers ma zyskać należne mu miejsce obok innych ikon horroru obecnych w świecie gamingu. Czy się uda? Halloween zadebiutuje w 2026 roku, ale już teraz budzi ogromne emocje.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/halloween-michael-myers-video-game-first-teaser-trailer/

Tagi:

News
zwiastun
horror
Halloween
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:43

Technicznie rzecz biorąc była też już np. gra z 1983 roku na Atari :P

Muszę natomiast przyznać że choć gra totalnie mnie nie interesuje, to klimat w zwiastunie jest fajny no i udało im się też Carpentera zaangażowac w projekt. Gość to człowiek renesansu, może im nawet dźwięk do gry stworzy :D 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112