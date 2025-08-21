Michael Myers wkracza do świata gier. Halloween zmierza na konsole i PC

Michael Myers od blisko 50 lat sieje grozę w serii filmów Halloween, stając się jednym z najbardziej kultowych złoczyńców w historii horroru. Teraz będzie to robił także w grze wideo. W 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC zadebiutuje nowa gra zatytułowana po prostu Halloween.

Halloween zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC

Za produkcję odpowiada studio IllFonic, znane z tytułów takich jak Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds czy Ghostbusters: Spirits Unleashed. Podobnie jak we wcześniejszych grach studia, rozgrywka skupi się na asymetrii – gracze wcielą się w mieszkańców Haddonfield lub samego Michaela Myersa. Cywile będą próbowali ostrzec resztę społeczności i władze przed powrotem mordercy, podczas gdy Michael zrobi wszystko, by ich powstrzymać. Poza trybem sieciowym twórcy obiecują także fabułę i możliwość gry offline z botami.