Michael Myers wkracza do świata gier. Halloween zmierza na konsole i PC

Michael Myers od blisko 50 lat sieje grozę w serii filmów Halloween, stając się jednym z najbardziej kultowych złoczyńców w historii horroru. Teraz będzie to robił także w grze wideo. W 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC zadebiutuje nowa gra zatytułowana po prostu Halloween.
Halloween zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC
Za produkcję odpowiada studio IllFonic, znane z tytułów takich jak Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds czy Ghostbusters: Spirits Unleashed. Podobnie jak we wcześniejszych grach studia, rozgrywka skupi się na asymetrii – gracze wcielą się w mieszkańców Haddonfield lub samego Michaela Myersa. Cywile będą próbowali ostrzec resztę społeczności i władze przed powrotem mordercy, podczas gdy Michael zrobi wszystko, by ich powstrzymać. Poza trybem sieciowym twórcy obiecują także fabułę i możliwość gry offline z botami.
Pierwszy zwiastun nie zdradza wielu szczegółów, ale wiadomo, że w grze pojawią się mapy inspirowane klasycznym filmem Johna Carpentera z 1978 roku. Prezes IllFonic, Charles Brungardt, podkreśla, że współpraca z właścicielami praw – Compass International Pictures i Further Front – była „spełnieniem marzeń” i pozwoliła zachować wierność duchowi oryginału.
GramTV przedstawia:
Dla fanów Halloween to długo wyczekiwana wiadomość. Ostatnie próby – jak zeszłoroczne RetroRealms: Halloween w formie dwuwymiarowej platformówki – nie dawały pełnego doświadczenia. Inna sprawa, że produkcje IllFonic mają mieszaną reputacją. Tak czy inaczej, warto odnotować, że gracze dostaną szansę na pełnoprawną, trójwymiarową grę, w której Michael Myers ma zyskać należne mu miejsce obok innych ikon horroru obecnych w świecie gamingu. Czy się uda? Halloween zadebiutuje w 2026 roku, ale już teraz budzi ogromne emocje.