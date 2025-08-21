Jennifer Lopez tańczy i śpiewa w zwiastunie nowego filmu. Idzie po Oscary, a skończy ze Złotą Maliną?

W sieci pojawił się zwiastun nowej wersji Pocałunku kobiety pająka.

Ujawniono zwiastun i plakat nadchodzącej musicalowej adaptacji Pocałunku kobiety pająka. Film miał swoją światową premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym Sundance i od razu wzbudził sporo emocji – przede wszystkim dlatego, że tytułową rolę zagrała Jennifer Lopez. Pocałunek kobiety pająka – pierwszy zwiastun nowej wersji musicalu Trudno nie spekulować, że produkcja może stać się dla gwiazdy wielkim powrotem na duży ekran. Lopez, kojarzona głównie z rolami w kinie romantycznym i thrillerach, tym razem występuje w odważnym musicalu, który sam w sobie stanowi wyzwanie aktorskie. Pytanie jednak, czy jej kreacja okaże się popisem na miarę wielkich nagród, czy też wręcz przeciwnie – sprowadzi na nią nominacje do Złotych Malin. Zwiastun, pełen intensywnej atmosfery, na razie nie daje jednoznacznej odpowiedzi.

Nowy film Billa Condona to remake głośnej produkcji z 1985 roku w reżyserii Héctora Babenco, z Williamem Hurtem. Tamten obraz zdobył cztery nominacje do Oscara, a Hurt otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora. Nowa wersja ma więc wysoko zawieszoną poprzeczkę – i już sama decyzja o odświeżeniu tak kultowego tytułu wzbudza mieszane reakcje. Jak na razie ocena na IMDb wysyła sygnał ostrzegawczy wynosząc 5/10, ale już zbiór recenzji na Rotten Tomatoes wskazuje 83 % pozytywnych opinii. Za kamerą stanął Bill Condon, twórca znany m.in. z oscarowego Dreamgirls, za który Jennifer Hudson zdobyła statuetkę Akademii, a także z filmu Bogowie i potwory, nagrodzonego Oscarem za scenariusz. Condon ma na koncie również wysokobudżetową adaptację Pięknej i Bestii z Emmą Watson, która odniosła gigantyczny sukces komercyjny. Z drugiej strony, twórca ma w swoim dorobku kilka potknięć, zwłaszcza za sprawą pracy przy serii Zmierzch. Trudno więc przesądzić, czy jego nazwisko jest gwarancją sukcesu.

Przypomnijmy, że Kiss of the Spider Woman, czyli Pocałunek kobiety pająka oparty jest na musicalu Terrence’a McNally’ego, Johna Kandera i Freda Ebba, a zarazem na powieści Manuela Puiga z 1976 roku. Opowiada o Valentínie, więźniu politycznym, który trafia do jednej celi z Moliną, dekoratorem wystaw sklepowych i homoseksualistą. Między mężczyznami nawiązuje się nieoczekiwana więź, a opowieści Moliny o hollywoodzkich musicalach stają się sposobem na ucieczkę od brutalnej rzeczywistości. W obsadzie obok Jennifer Lopez zobaczymy Diego Lunę oraz Tonatiuha Elizarraraza. Premiera w USA zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.

