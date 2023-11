Venom 3 to finałowa część serii? Tom Hardy wspomina o „ostatnim tańcu”

Hardy w długim poście na Instagramie poinformował o wznowieniu zdjęć do Venoma 3. Przy okazji podziękował ekipie oraz obsadzie, którzy biorą udział w pracach nad tą produkcją.

Ostatni taniec. Na szczęście wracamy do kręcenia; i chcę poświęcić chwilę, aby podziękować wszystkim zespołom, które do tej pory przebyły drogę od V1 do tego miejsca, całej naszej fantastycznej obsadzie i ekipie – dobrym przyjaciołom i rodzinie – to była długa podróż. To było i nadal jest wiele dobrej zabawy podczas tej podróży zawsze pojawiają się trudne zakręty, kiedy pracujemy, ale nie jest to takie trudne, gdy kochasz to, co robisz i wiesz, że masz świetny materiał i wsparcie ze wszystkich stron, świetnego zespołu. Znajdujesz się w otoczeniu utalentowanych i pełnych pasji działów filmowych oraz w otoczeniu ludzi, których kochasz i na których ci zależy. Nie ma nic lepszego. Chcę krótko wspomnieć, jak bardzo jestem dumny z mojej reżyserki, współautorki i drogiej przyjaciółki Kelly Marcel. Patrzenie, jak przejmujesz ster, napawa mnie dumą, to zaszczyt. Zaufaj swojemu przeczuciu i instynktowi, który zawsze działa na twoją korzyść.