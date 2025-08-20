Colin Farrell też gra. Zobacz zwiastun filmu, który zmierza na Netflix

The Ballad of a Small Player, czyli ballada o małym graczu.

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun filmu The Ballad of a Small Player, nowej produkcji Edwarda Bergera, twórcy nagradzanego Na Zachodzie bez zmian i Konklawe. W roli głównej niezastąpiony Colin Farrell. The Ballad of a Small Player – pierwszy zwiastun filmu Netflix Obraz oparty jest na powieści Lawrence’a Osborne’a, a scenariusz przygotował Rowan Joffe. Historia skupia się na hazardziście, który próbuje opuścić Makau, gdy jego długi i przeszłość zaczynają go dopadać. Na swojej drodze spotyka kobietę, która może okazać się kluczem do jego ocalenia. W roli głównej występuje Colin Farrell, któremu partnerują m.in. Tilda Swinton, Fala Chen, Deannie Yip i Alex Jennings.

Berger powierzył kamerę Jamesowi Friendowi, laureatowi Oscara za Na Zachodzie bez zmian. Jak pokazuje zwiastun, film wyróżnia się stylową wizualną oprawą – pełną kontrastowych barw, nasyconych tonów i efektownych ujęć.

Berger w ostatnich latach stał się jednym z najgłośniejszych reżyserów kina autorskiego i festiwalowego. Jego Na Zachodzie bez zmian zdobyło cztery Oscary, w tym dla najlepszego filmu międzynarodowego, a ubiegłoroczne Konklawe przyniosło mu osiem nominacji i nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany. The Ballad of a Small Player ma szansę umocnić jego pozycję w światowym kinie i zapewne będzie jednym z filmów liczących się w sezonie nagród. Film, którego premiera odbędzie się na festiwalu w Telluride, trafi najpierw do wybranych kin 15 października, a dopiero dwa tygodnie później – 29 października – na platformę streamingową Netflix.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






