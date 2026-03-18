Todd Howard o The Elder Scrolls VI: „Udawajcie, że go nie ogłosiliśmy”

Wygląda na to, że Todd Howard chciałby cofnąć czas. W najnowszym wywiadzie dla serwisu IGN, dyrektor kreatywny Bethesdy w dość zaskakujący sposób odniósł się do oczekiwań fanów związanych z The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls VI – „Udawajcie, że go nie ogłosiliśmy”

Mimo że fani od lat wyczekują jakichkolwiek konkretów, Todd Howard sugeruje, by na chwilę zapomnieć o istnieniu gry. Zapytany o postępy nad szóstą odsłoną serii, Howard odpowiedział krótko: „Po prostu udawajcie, że jej nie ogłosiliśmy. Nie istnieje. Nikt o niej nie słyszał”. Reżyser przyznał, że zapowiedź gry (wraz z Starfieldem i Falloutem 76) była podyktowana chęcią uspokojenia odbiorców, którzy bali się, że studio rezygnuje z gier dla jednego gracza. Howard zaznaczył jednak, że nie jest to jego preferowany styl komunikacji.