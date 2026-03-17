Starfield z datą premiery na PS5! Największa aktualizacja w historii i nowe DLC

Mikołaj Ciesielski
2026/03/17 16:50
Kolejni użytkownicy trafią wkrótce do „najbardziej ambitnego świata” wykreowanego przez Bethesda Game Studios.

Wszystkie plotki o premierze Starfield na PlayStation 5 w końcu się potwierdziły. Twórcy wspomnianej produkcji postanowili nie trzymać dłużej użytkowników konsol Sony w niepewności. Nareszcie dowiedzieliśmy się, kiedy najnowsze RPG studia Bethesda zadebiutuje na PS5.

Starfield: Terran Armada
Premiera Starfield na PlayStation 5 już w kwietniu! RPG otrzyma też ogromną aktualizację i nowy dodatek

Zgodnie z przekazanymi informacjami Starfield trafi w ręce użytkowników PlayStation 5 już 7 kwietnia 2026 roku. Bethesda zaznacza, że wersja na konsole Sony zawiera wszystkie wydane dotychczas aktualizacje. Sama gra wykorzysta natomiast możliwości kontrolera DualSense, w tym m.in. adaptacyjne triggery, które zostały „indywidualnie dostosowane do różnych rodzajów broni”.

W dniu premiery na PlayStation 5 gra Starfield otrzyma również „najbardziej rozbudowaną” aktualizację w historii zatytułowaną Free Lanes. Deweloperzy zapowiadają, że wspomniany – bezpłatny dla wszystkich graczy – patch to „kompleksowa ewolucja rozgrywki”, które obejmie wszystkie jej aspekty. Pełną listę zmian i nowości, które wprowadzi wspomniana „łatka”, znajdziecie na oficjalnej stronie Bethesda.

Starfield: Terran Armada
7 kwietnia 2026 roku Starfield doczeka się również nowego fabularnego DLC o nazwie Terran Armada. Dodatek wyceniono na 9,99 dolarów, a gracze PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mieli możliwość nabycia go w pakiecie z Edycją Premium lub z Ulepszeniem do Edycji Premium. Bethesda zaznacza, że nowa seria zadań w nadchodzącym rozszerzeniu jest ściśle powiązana z tłem fabularnym Zasiedlonych Układów.

W Zasiedlonych Układach pojawia się nowe zagrożenie. Terrańska Armada, której członkowie uważają się za „prawdziwe” dzieci Ziemi, składa się z członków Zjednoczonych Kolonii i Kolektywu Wolnych Gwiazd, którzy zniknęli podczas wojny kolonii. Terranie są zaawansowaną siłą wojskową składającą się głównie z robotów-żołnierzy – głosi opis DLC.

DLC Terran Armada wprowadzi również nowy system ataków, do których może dochodzić niemal wszędzie w Zasiedlonych Układach. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą one stanowić „zarówno kluczowy element fabuły dodatku, jak i powtarzalną zawartość, dzięki której można zdobyć świetne łupy”. Wraz z dodatkiem do gry trafią też nowe części do statków, nowe wyposażanie, nowi elitarni członkowi załogi i nowe dekoracje placówek. Posiadacze nowego rozszerzenia otrzymają także „gotowy do użycia, w pełni wyposażony moduł wysublimowanej chaty”, który będzie można umieścić na dowolnej planecie.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest obecnie wyłącznie na PC i Xbox Series X/S. Od momentu premiery gra znajduje się także w bibliotece Xbox Game Pass i PC Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Źródło:https://bethesda.net/pl/game/starfield/article/5EB9OYuO9DdP4lna0jkyMz/premiera-gry-starfield-na-playstation-r-5-juz-7-kwietnia

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

