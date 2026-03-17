Fani chcą, aby Bethesda upamiętniła w The Elder Scrolls VI zmarłą legendę społeczności serii

Rozpoczęto petycję skierowaną do twórców.

Społeczność fanów gier Bethesdy jednoczy się w szlachetnym celu. Po nagłej śmierci Mackenzie’ego Rowlesa, znanego milionom graczy jako Camelworks, ruszyła petycja o upamiętnienie tego legendarnego twórcy w nadchodzącym The Elder Scrolls VI. Legenda, która „wychowała miliony Skybabies” Mackenzie Rowles zmarł w niedzielę, 15 marca 2026 roku, w wieku zaledwie 33 lat. Pozostawił po sobie ponad dekadę niezwykle szczegółowych materiałów poświęconych uniwersom The Elder Scrolls, Fallout oraz Starfield. Camelworks był ceniony za niespotykaną wnikliwość. Jego serie, takie jak „Curated Curiosities”, pomagały graczom odkrywać sekrety, których nie zauważyli przez lata samodzielnej rozgrywki.

W serwisie Change.org błyskawicznie pojawił się wniosek o dodanie do TES VI hołdu dla twórcy. Fani sugerują postać NPC, unikalną broń, książkę z lore lub kapliczkę dedykowaną jego pamięci. W ciągu zaledwie jednej doby petycję podpisały setki osób, a licznik stale rośnie. Apel społeczności nie jest bezpodstawny. Bethesda w przeszłości udowodniła, że słucha swoich graczy w tak delikatnych sprawach. Shirley Curry, znana jako „Skyrim Grandma”, została oficjalnie zeskanowana do The Elder Scrolls VI jako postać NPC po ogromnej akcji fanów. Erik the Slayer – postać w Skyrimie jest hołdem dla Erika Westa, fana, który zmarł na raka przed premierą gry.

Fani mają nadzieję, że Todd Howard i zespół deweloperski docenią wkład Camelworksa, który od 2014 roku promował ich gry, tworząc jedną z najbardziej zaangażowanych społeczności wokół gatunku RPG. Rowles publikował filmy od lutego 2014 roku aż do 2025 roku. Jego najpopularniejsze materiały osiągały miliony wyświetleń, stając się cyfrową encyklopedią dla każdego, kto chciał wiedzieć więcej o historii Tamriel niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Jak piszą autorzy petycji: „Upamiętnienie go w grze byłoby znaczącym sposobem na uznanie wpływu, jaki wywarł na połączenie między deweloperami a społecznością”.