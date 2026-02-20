Todd Howard jasno o AI. „Działamy z ogromną ostrożnością”

Bethesda zdradza kulisy swojego podejścia.

Bethesda potwierdziła, że nie korzysta z narzędzi generatywnego AI w procesie tworzenia zawartości artystycznej. Informacja pojawiła się w wywiadzie udzielonym przez Todda Howarda, który zaznaczył, że zespół podchodzi do nowych rozwiązań z dużą ostrożnością. Sztuczna inteligencja tylko pomocnikiem. Bethesda nie oddaje jej kreatywnego steru Szef studia wyjaśnił, że sztuczna inteligencja jest przez Bethesdę traktowana raczej jako wsparcie analityczne niż narzędzie kreatywne. Technologia może pomagać przy analizie danych czy zadaniach wymagających przetwarzania dużych zbiorów informacji, jednak nie jest wykorzystywana do generowania grafiki ani elementów narracyjnych. Howard podkreślił, że kluczowym aspektem pracy zespołu pozostaje świadoma wizja twórcza, która jego zdaniem stanowi fundament powstawania gier.

W naszym przypadku działamy z ogromną ostrożnością. Postrzegamy to raczej jako narzędzie, coś w rodzaju analityka, które pozwala przyglądać się danym w naszych grach. Nie wykorzystujemy go do generowania czegokolwiek. Uważam, że istnieje element artystycznej intencji, który jest kluczowy dla tego, co robimy my i inni twórcy. Jednocześnie deweloper nie ignoruje rozwoju AI i przygląda się jej postępom. Howard zaznaczył, że nowe modele pojawiają się regularnie i mogą wspierać obszary związane z produktywnością lub programowaniem. Z perspektywy studia najważniejsze jest jednak to, by automatyzacja usprawniała zadania techniczne i czasochłonne, pozostawiając twórcom przestrzeń na działania kreatywne. Nie można tego ignorować, bo technologia nadchodzi i się zmienia, a co kilka miesięcy pojawia się nowy model, szczególnie po stronie technologicznej – w kodzie, produktywności czy innych obszarach. Powiedziałbym, że obserwujemy te rozwiązania i nie pomijamy ich całkowicie, ponieważ tam, gdzie mogą pomóc nam lepiej radzić sobie z zadaniami związanymi z dużymi zbiorami danych, które pochłaniają mnóstwo czasu, widzimy w nich wartość. Chodzi o to, by takie rzeczy były zrobione szybciej, dzięki czemu możemy skupić się na pracy kreatywnej – na tym obecnie się koncentrujemy.

Podobne stanowisko prezentują także inne firmy. Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, wskazał, że Rockstar Games nie wykorzystuje generatywnej AI przy pracach nad Grand Theft Auto 6. Według niego światy tej serii powstają ręcznie, a każdy budynek czy dzielnica są projektowane indywidualnie, co stanowi element wyróżniający produkcję. Choć korporacja prowadzi liczne eksperymenty z AI w różnych działach, nie obejmują one kreatywnej części projektu. Również Larian Studios potwierdziło rezygnację z generatywnej AI podczas prac nad serią Divinity. Swen Vincke przyznał, że temat był rozważany, lecz studio zdecydowało się z niego zrezygnować, aby uniknąć wątpliwości dotyczących procesu twórczego, nawet na etapie tworzenia grafik koncepcyjnych. Wypowiedzi przedstawicieli branży pokazują, że choć sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w produkcji gier, część zespołów traktuje ją głównie jako narzędzie wspierające zaplecze techniczne.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



