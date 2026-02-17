Przez lata borykał się z problemem finansowania swoich projektów. W momencie pojawienia się AI jego twórczość wróciła jednak na dobry tor.

W Hollywood coraz głośniej mówi się o sztucznej inteligencji – jedni widzą w niej śmiertelne zagrożenie dla branży, inni upatrują w niej historycznej szansy. Ostatnio oliwy do ognia dolało viralowe wideo wygenerowane przez Seedance 2.0, przedstawiające hiperrealistyczny pojedynek Brada Pitta i Toma Cruise’a. Dla wielu był to moment otrzeźwienia: znak, że kończy się pewna epoka, a już wkrótce filmy mogą powstawać nie tylko w studiach, lecz także z inicjatywy samych widzów, przy użyciu kilku linijek promptu.

Współscenarzysta kultowego Pulp Fiction tworzy nowe filmy dzięki sztucznej inteligencji

Są jednak twórcy, którzy patrzą na AI przede wszystkim jak na narzędzie wspierające pracę filmowców. Do tego grona należy laureat Oscara Roger Avary, współscenarzysta Pulp Fiction i wieloletni współpracownik Quentin Tarantino. Reżyser, który zadebiutował w 1993 roku filmem Napad, a później zrealizował m.in. Żyć szybko, umierać młodo, przyznaje, że przez lata miał ogromne problemy z finansowaniem swoich projektów.