Prezes Take-Two rozwiewa wątpliwości. GTA 6 powstaje bez pomocy AI

Patrycja Pietrowska
2026/02/04 13:00
2
0

Prezes Take-Two stawia sprawę jasno.

Prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, jednoznacznie odniósł się do narastających spekulacji dotyczących wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji przy produkcji Grand Theft Auto 6. W rozmowie z GamesIndustry.biz Zelnick zaznaczył, że choć prywatnie dostrzega potencjał AI jako narzędzia usprawniającego pracę i obniżającego koszty, to nie uważa jej za technologię zdolną samodzielnie tworzyć wysokiej jakości rozrywkę. W przypadku najnowszej odsłony kultowej serii decyzja jest jasna – generatywna AI nie bierze udziału w procesie twórczym.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

GTA 6 tworzone bez udziału sztucznej inteligencji

Zelnick podkreślił, że projekt realizowany przez Rockstar Games opiera się na ręcznie budowanych światach. To właśnie dbałość o detale, autorska wizja oraz praca zespołów kreatywnych mają odróżniać gry Rockstara od konkurencji. Wprost zaznaczył, że w kontekście GTA 6 sztuczna inteligencja tego typu nie odgrywa żadnej roli.

Jeśli chodzi konkretnie o GTA 6, generatywna sztuczna inteligencja nie ma żadnego udziału w tym, co tworzy Rockstar Games. Ich światy są projektowane ręcznie. To właśnie ich wyróżnia.

GramTV przedstawia:

Take-Two odniosło się również do innych plotek krążących wokół premiery. W raporcie finansowym potwierdzono, że Grand Theft Auto 6 trafi do sprzedaży także w wersji fizycznej, co powinno uspokoić część graczy obawiających się wyłącznie cyfrowej dystrybucji. Jednocześnie zapowiedziano, że działania marketingowe mają ruszyć latem.

Pomimo wcześniejszych opóźnień harmonogram pozostaje bez zmian, a debiut gry wciąż planowany jest na 19 listopada 2026 roku. Grand Theft Auto 6 zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/take-two-ceo-says-genai-has-zero-part-in-gta-6/

Tagi:

News
Take-Two
Rockstar Games
Strauss Zelnick
Grand Theft Auto
sztuczna inteligencja
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
AI
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
2
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 13:50

Ja to najbardziej jestem ciekaw jaki będzie scenariusz w GTA. Jego jakość, ale przede wszystkim czy gra nie zostanie ugrzeczniona na współczesną modłę, a co dopiero jakby były elementy woke/DEI to sądzę że fani, i nie tylko fani, chyba by zjedli Rockstara 😄😜

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 13:12

Dzisiaj każdy tak twierdzi, a później różne rzeczy wychodzą na jaw ;P




