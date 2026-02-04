Prezes Take-Two rozwiewa wątpliwości. GTA 6 powstaje bez pomocy AI

Prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, jednoznacznie odniósł się do narastających spekulacji dotyczących wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji przy produkcji Grand Theft Auto 6. W rozmowie z GamesIndustry.biz Zelnick zaznaczył, że choć prywatnie dostrzega potencjał AI jako narzędzia usprawniającego pracę i obniżającego koszty, to nie uważa jej za technologię zdolną samodzielnie tworzyć wysokiej jakości rozrywkę. W przypadku najnowszej odsłony kultowej serii decyzja jest jasna – generatywna AI nie bierze udziału w procesie twórczym.

GTA 6 tworzone bez udziału sztucznej inteligencji

Zelnick podkreślił, że projekt realizowany przez Rockstar Games opiera się na ręcznie budowanych światach. To właśnie dbałość o detale, autorska wizja oraz praca zespołów kreatywnych mają odróżniać gry Rockstara od konkurencji. Wprost zaznaczył, że w kontekście GTA 6 sztuczna inteligencja tego typu nie odgrywa żadnej roli.