Fallout 4 nadchodzi na Switcha 2. Ruszyła przedsprzedaż w polskich sklepach

Od teraz sprawdzić się na bostońskich pustkowiach będą mogli posiadacze konsoli Nintendo Switch 2. Wszystko w ramach wydania jubileuszowego.
Jubileuszowe pudełkowe wydanie Fallouta 4 na Nintendo Switch 2 już do kupienia
Fallout 4: Anniversary Edition na drugiego Switcha wydane zostanie oficjalnie 28 kwietnia. Niemniej już teraz w polskich sklepach ruszyła przedsprzedaż i wszyscy zainteresowani mogą nabyć swoją kopię. Szczególnie atrakcyjna wydaje się oferta Gamefinity, gdzie F4 kupimy za mniej niż 250 zł, tj. za 234,90 zł.
Wraz z Anniversary Edition poza podstawową grą dostaniemy tutaj również 6 dodatków, tj. Automatron, Far Harbor, Nuka-World, Contraptions Workshop, Wasteland Workshop oraz Vault-Tec Workshop. Warto jednak zaznaczyć, że w pudełku nie będzie karty z produkcją, a jedynie kod do wykorzystania w Nintendo eShopie.
- Fallout 4: Anniversary Edition (NS2) – 234,90 zł
Od dziesięciu lat Fallout 4 pozostaje jedną z najbardziej cenionych gier RPG z otwartym światem wszech czasów. Teraz Fallout 4: Anniversary Edition zawiera całą epicką opowieść o świecie po katastrofie nuklearnej w jednym kompletnym pakiecie. Ta edycja gry, która zdobyła ponad 200 nagród „Best Of”, w tym nagrody DICE i BAFTA Game of the Year, zawiera docenioną przez krytyków grę podstawową, 6 oficjalnych dodatków oraz ponad 150 elementów Creation Club.