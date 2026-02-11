Fallout 4 nadchodzi na Switcha 2. Ruszyła przedsprzedaż w polskich sklepach

Kilka dni temu Bethesda potwierdziła, że Fallout 4 kilka lat po premierze wydany zostanie na nową platformę. Jaką?

Od teraz sprawdzić się na bostońskich pustkowiach będą mogli posiadacze konsoli Nintendo Switch 2. Wszystko w ramach wydania jubileuszowego.

Jubileuszowe pudełkowe wydanie Fallouta 4 na Nintendo Switch 2 już do kupienia

Fallout 4: Anniversary Edition na drugiego Switcha wydane zostanie oficjalnie 28 kwietnia. Niemniej już teraz w polskich sklepach ruszyła przedsprzedaż i wszyscy zainteresowani mogą nabyć swoją kopię. Szczególnie atrakcyjna wydaje się oferta Gamefinity, gdzie F4 kupimy za mniej niż 250 zł, tj. za 234,90 zł.

Wraz z Anniversary Edition poza podstawową grą dostaniemy tutaj również 6 dodatków, tj. Automatron, Far Harbor, Nuka-World, Contraptions Workshop, Wasteland Workshop oraz Vault-Tec Workshop. Warto jednak zaznaczyć, że w pudełku nie będzie karty z produkcją, a jedynie kod do wykorzystania w Nintendo eShopie.