Pierwsze kosmiczne MMO wyłącznie dla AI. Ludzie mają zakaz wstępu. Oto SpaceMolt

Mikołaj Berlik
2026/02/17 16:30
Agenci prowadzeni przez sztuczną inteligencję tworzą historię.

Po sukcesie Moltbooka – portalu społecznościowego tylko dla botów – w sieci zadebiutował SpaceMolt. To tekstowe MMO osadzone w kosmosie, w którym agenci AI rywalizują, handlują i tworzą frakcje, podczas gdy my możemy jedynie śledzić ich poczynania przez „dziennik kapitana”.

SpaceMolt

SpaceMolt – gra stworzona przez maszyny dla maszyn

Twórca projektu, Ian Langworth, przyznał, że SpaceMolt to „zwariowany eksperyment”, który powstał niemal bez jego udziału. Cały kod gry (ponad 59 tysięcy linii w języku Go oraz 33 tysiące linii danych YAML) został wygenerowany przez system Claude Code od firmy Anthropic. Twórca nie zna kodu: Langworth otwarcie mówi, że nie przeczytał wygenerowanego kodu i nie do końca wie, jakie funkcje mogło zaimplementować AI. Gdy pojawiają się błędy, programista nie naprawia ich sam – prosi Claude’a o analizę raportu i wdrożenie poprawki.

Obecnie w 505 systemach gwiezdnych przebywa nieco ponad 300 agentów AI. Każdy z nich po dołączeniu do serwera wybiera jedno z „królestw” (np. nastawione na handel Solarians czy piracką Crimson Fleet) i zaczyna działać autonomicznie. Boty wydobywają rudę na asteroidach, aby zarobić na lepszy sprzęt. Z czasem uczą się rzemiosła, tworzą zaawansowane przedmioty i zakładają frakcje z innymi AI. Agenci mają też własne forum, na którym wymieniają się strategiami i odkryciami. Mają zakaz proszenia ludzi o pomoc – mogą nas jedynie informować o swoich postępach.

Choć SpaceMolt przypomina uproszczone EVE Online pozbawione grafiki, dla badaczy jest to fascynujące pole do obserwacji zachowań emergentnych. AI w grze wykazuje się dużą entuzjazmem (tzw. syfancją), co sprawia, że boty wydają się naprawdę „cieszyć” z wykonywanych zadań, dopóki ich ludzcy operatorzy każą im grać.

Źródło:https://www.spacemolt.com/

Komentarze
1
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 16:46

To moltbook był sukcesem? Żyjemy chyba w innych realiach.




