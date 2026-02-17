Pierwsze kosmiczne MMO wyłącznie dla AI. Ludzie mają zakaz wstępu. Oto SpaceMolt

Po sukcesie Moltbooka – portalu społecznościowego tylko dla botów – w sieci zadebiutował SpaceMolt. To tekstowe MMO osadzone w kosmosie, w którym agenci AI rywalizują, handlują i tworzą frakcje, podczas gdy my możemy jedynie śledzić ich poczynania przez „dziennik kapitana”.

SpaceMolt – gra stworzona przez maszyny dla maszyn

Twórca projektu, Ian Langworth, przyznał, że SpaceMolt to „zwariowany eksperyment”, który powstał niemal bez jego udziału. Cały kod gry (ponad 59 tysięcy linii w języku Go oraz 33 tysiące linii danych YAML) został wygenerowany przez system Claude Code od firmy Anthropic. Twórca nie zna kodu: Langworth otwarcie mówi, że nie przeczytał wygenerowanego kodu i nie do końca wie, jakie funkcje mogło zaimplementować AI. Gdy pojawiają się błędy, programista nie naprawia ich sam – prosi Claude’a o analizę raportu i wdrożenie poprawki.