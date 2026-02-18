Fallout 76 sięga po legendę. Kolejna mistyczna istota trafi do gry

Nowy przeciwnik pojawi się wraz z marcową aktualizacją.

Fallout 76 wkrótce poszerzy uniwersum o kolejną mityczną postać. Bethesda Game Studios zapowiedziało, że 3 marca do gry trafi Bigfoot, znany z licznych teorii spiskowych i popkulturowych odniesień. Debiut stworzenia zbiegnie się z premierą aktualizacji Backwoods oraz startem nowego sezonu.

Bigfoot wkracza do Fallout 76

Na oficjalnych kanałach społecznościowych opublikowano krótki teaser utrzymany w konwencji „found footage”. Materiał przedstawia ujęcia rzekomego spotkania z tajemniczą postacią przypominającą legendarnego Bigfoota.