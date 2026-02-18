Fallout 76 sięga po legendę. Kolejna mistyczna istota trafi do gry

Nowy przeciwnik pojawi się wraz z marcową aktualizacją.
Fallout 76 wkrótce poszerzy uniwersum o kolejną mityczną postać. Bethesda Game Studios zapowiedziało, że 3 marca do gry trafi Bigfoot, znany z licznych teorii spiskowych i popkulturowych odniesień. Debiut stworzenia zbiegnie się z premierą aktualizacji Backwoods oraz startem nowego sezonu.
Bigfoot wkracza do Fallout 76
Na oficjalnych kanałach społecznościowych opublikowano krótki teaser utrzymany w konwencji „found footage”. Materiał przedstawia ujęcia rzekomego spotkania z tajemniczą postacią przypominającą legendarnego Bigfoota.
Aktualizacja Backwoods ma koncentrować się na motywach związanych z dziką przyrodą i eksploracją terenów leśnych. Wszystko wskazuje na to, że Bigfoot stanie się nowym przeciwnikiem o podwyższonym poziomie trudności, prawdopodobnie funkcjonującym w roli minibossa. Taki schemat był już wcześniej stosowany w przypadku innych stworzeń obecnych w grze, takich jak Mothman, Wendigo czy Grafton Monster. Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnych szczegółów dotyczących mechanik walki ani nagród związanych z nowym przeciwnikiem.
GramTV przedstawia:
Fallout 76 wciąż utrzymuje dużą popularność, szczególnie po zakończeniu drugiego sezonu serialowej adaptacji marki. Studio zapowiada dalsze wsparcie i kolejne zmiany, które mają zwiększyć atrakcyjność podstawowej wersji gry. Aktualizacja Backwoods będzie kolejnym krokiem w rozwijaniu postapokaliptycznego świata i rozbudowie jego mrocznego folkloru.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!