Fallout 76 sięga po legendę. Kolejna mistyczna istota trafi do gry

Patrycja Pietrowska
2026/02/18 15:00
Nowy przeciwnik pojawi się wraz z marcową aktualizacją.

Fallout 76 wkrótce poszerzy uniwersum o kolejną mityczną postać. Bethesda Game Studios zapowiedziało, że 3 marca do gry trafi Bigfoot, znany z licznych teorii spiskowych i popkulturowych odniesień. Debiut stworzenia zbiegnie się z premierą aktualizacji Backwoods oraz startem nowego sezonu.

Fallout 76
Fallout 76

Bigfoot wkracza do Fallout 76

Na oficjalnych kanałach społecznościowych opublikowano krótki teaser utrzymany w konwencji „found footage”. Materiał przedstawia ujęcia rzekomego spotkania z tajemniczą postacią przypominającą legendarnego Bigfoota.

Aktualizacja Backwoods ma koncentrować się na motywach związanych z dziką przyrodą i eksploracją terenów leśnych. Wszystko wskazuje na to, że Bigfoot stanie się nowym przeciwnikiem o podwyższonym poziomie trudności, prawdopodobnie funkcjonującym w roli minibossa. Taki schemat był już wcześniej stosowany w przypadku innych stworzeń obecnych w grze, takich jak Mothman, Wendigo czy Grafton Monster. Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnych szczegółów dotyczących mechanik walki ani nagród związanych z nowym przeciwnikiem.

Fallout 76 wciąż utrzymuje dużą popularność, szczególnie po zakończeniu drugiego sezonu serialowej adaptacji marki. Studio zapowiada dalsze wsparcie i kolejne zmiany, które mają zwiększyć atrakcyjność podstawowej wersji gry. Aktualizacja Backwoods będzie kolejnym krokiem w rozwijaniu postapokaliptycznego świata i rozbudowie jego mrocznego folkloru.

Źródło:https://insider-gaming.com/fallout-76-bigfoot-coming-soon/

Tagi:

News
aktualizacja
Bethesda
Fallout
Fallout 76
nowa zawartość
nowości
Wielka Stopa
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

