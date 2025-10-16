„Toasty!” po raz ostatni. Dan Forden żegna się z Mortal Kombat

Dan Forden, reżyser dźwięku, który przez lata był znany graczom jako postać kryjąca się za okrzykiem „Toasty!” w serii Mortal Kombat, ogłosił przejście na emeryturę. Forden pracował nad muzyką i efektami dźwiękowymi każdej głównej odsłony bijatyki. Forden dołączył do branży gier w 1988 roku.
Legenda Mortal Kombat odchodzi na emeryturę
Forden, będący jednym z czterech członków oryginalnego zespołu twórców Mortal Kombat, pracował nad muzyką oraz efektami dźwiękowymi do pierwszej części gry i pozostał związany z serią, uczestnicząc w produkcji każdej głównej odsłony. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora audio przy tytułach takich jak Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 oraz najnowszym restarcie serii Mortal Kombat 1.
Prawdopodobnie Forden jest najbardziej znany graczom z tego, że użyczył swojej twarzy i głosu do słynnego easter egga „Toasty!”, który sporadycznie pojawia się na ekranie, gdy wykonamy udany uppercut na przeciwniku. Współtwórca Mortal Kombat, Ed Boon, złożył Fordenowi hołd w poście opublikowanym na platformie X. Boon podzielił się nagraniem prezentującym kulisy pracy artysty, jednocześnie chwaląc Fordena za to, że to on ukształtował ikoniczne brzmienie Mortal Kombat.
Forden pisał w oświadczeniu:
Przez te lata stworzyliśmy mnóstwo świetnych rzeczy. Jestem naprawdę dumny z tego, co osiągnęliśmy, a także z tego, jak dużo radości dawała nam sama praca nad tym wszystkim. W studiu jest tylu inteligentnych i utalentowanych ludzi – spodziewajcie się kolejnych wspaniałych projektów w nadchodzących latach.
Nie utrzymałbym się w tej branży przez 37 lat, gdyby nie fani grający w nasze tytuły. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie tego, co tworzyliśmy. Żyjcie długo i… Toasty!
