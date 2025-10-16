„Toasty!” po raz ostatni. Dan Forden żegna się z Mortal Kombat

Dan Forden, reżyser dźwięku, który przez lata był znany graczom jako postać kryjąca się za okrzykiem „Toasty!” w serii Mortal Kombat, ogłosił przejście na emeryturę. Forden pracował nad muzyką i efektami dźwiękowymi każdej głównej odsłony bijatyki. Forden dołączył do branży gier w 1988 roku.

Legenda Mortal Kombat odchodzi na emeryturę

Forden, będący jednym z czterech członków oryginalnego zespołu twórców Mortal Kombat, pracował nad muzyką oraz efektami dźwiękowymi do pierwszej części gry i pozostał związany z serią, uczestnicząc w produkcji każdej głównej odsłony. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora audio przy tytułach takich jak Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 oraz najnowszym restarcie serii Mortal Kombat 1.