Ta niedoceniona odsłona Resident Evil będzie następnym remake’em - fani będą zachwyceni nowymi informacjami

Jakub Piwoński
2025/10/26 18:30
To świetny wybór na remake i najwyraźniej prace przebiegają znakomicie.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak przebiegają prace nad odświeżeniem Resident Evil 0, ale wygląda na to, że to nie ta gra będzie kolejnym remakiem w serii. I nie chodzi też o Resident Evil 5. Choć mówiło się o tym od dłuższego czasu, znany insider Dusk Golem potwierdził, że następny remake w uniwersum dotyczyć ma Resident Evil Code Veronica – jednej z najbardziej niedocenionych, a zarazem kluczowych odsłon cyklu.

Resident Evil Codę Veronica
Resident Evil Codę Veronica

Resident Evil Code Veronica remake – „to jest świetne”

Przypomnijmy, że Code Veronica zadebiutowała w 2000 roku, kontynuując wydarzenia z Resident Evil 2. Akcja toczy się trzy miesiące po katastrofie w Raccoon City i opowiada o Claire Redfield, która trafia na wyspę Rockfort w poszukiwaniu swojego brata, Chrisa. Wkrótce oboje stają w obliczu nowego koszmaru związanego z korporacją Umbrella. Tytuł był jednym z pierwszych, który porzucił prerenderowane tła na rzecz w pełni trójwymiarowego świata, zachowując przy tym charakterystyczny klimat grozy i napięcia.

Dla fanów to pozycja o ogromnym znaczeniu – spaja fabularnie losy głównych bohaterów serii i wyznacza kierunek, w jakim Capcom poszedł w późniejszych latach. Odświeżenie tego klasyka to więc nie tylko nostalgia, ale także szansa na ponowne odkrycie historii, która przez lata pozostawała w cieniu bardziej znanych części.

Według informacji serwisu GamingBolt, Resident Evil 9 ma zadebiutować w 2026 roku, a rok później – w 2027 – ukaże się właśnie remake Code Veronica. Z doniesień wynika, że produkcja przebiega wyjątkowo sprawnie, a Capcom jest bardzo zadowolony z postępów. Znany insider, Dusk Golem, ujawnia:

GramTV przedstawia:

Co prawda nie miałem jeszcze okazji zagrać w remake Code Veronica, ale z tego, co słyszałem, wewnętrznie panuje ogromna pewność co do jakości projektu – powiedział Dusk Golem. – Zazwyczaj gry z serii Resident Evil wymagają wielu poprawek i przeróbek w trakcie produkcji, więc rzadko zdarza się, by były realizowane przed terminem. Jednak Resident Evil 4 Remake powstał szybciej, mimo że w połowie zmienił się zespół deweloperski. Ekipa doskonale rozumiała, jakie ma zadanie, i wykonała je perfekcyjnie – większość sekcji gry dopracowano już przy pierwszym podejściu, bez konieczności powtarzania procesu. Słyszałem, że z Code Veronica jest podobnie – zespół radzi sobie świetnie i jest mocno przed harmonogramem, bo większość opinii wewnątrz firmy sprowadza się do: „Tak, to jest świetne”.

Choć Capcom oficjalnie nie potwierdził tych doniesień, Dusk Golem uchodzi za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o serii. Jeśli raport okaże się prawdziwy, Code Veronica może wreszcie otrzymać należne jej miejsce w historii Resident Evil – i szansę, by zabłysnąć w nowoczesnej oprawie graficznej.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


