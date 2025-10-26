Ta niedoceniona odsłona Resident Evil będzie następnym remake’em - fani będą zachwyceni nowymi informacjami

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak przebiegają prace nad odświeżeniem Resident Evil 0, ale wygląda na to, że to nie ta gra będzie kolejnym remakiem w serii. I nie chodzi też o Resident Evil 5. Choć mówiło się o tym od dłuższego czasu, znany insider Dusk Golem potwierdził, że następny remake w uniwersum dotyczyć ma Resident Evil Code Veronica – jednej z najbardziej niedocenionych, a zarazem kluczowych odsłon cyklu.

Resident Evil Code Veronica remake – „to jest świetne”

Przypomnijmy, że Code Veronica zadebiutowała w 2000 roku, kontynuując wydarzenia z Resident Evil 2. Akcja toczy się trzy miesiące po katastrofie w Raccoon City i opowiada o Claire Redfield, która trafia na wyspę Rockfort w poszukiwaniu swojego brata, Chrisa. Wkrótce oboje stają w obliczu nowego koszmaru związanego z korporacją Umbrella. Tytuł był jednym z pierwszych, który porzucił prerenderowane tła na rzecz w pełni trójwymiarowego świata, zachowując przy tym charakterystyczny klimat grozy i napięcia.