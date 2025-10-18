Resident Evil 5 dostanie remake? Mamy dobrą i złą wiadomość dla graczy

Okazuje się, że nowy RE5 po sukcesie RE4 nie jest tak oczywisty.
Wygląda na to, że miłośnicy Resident Evil 5 będą musieli uzbroić się w ogromne pokłady cierpliwości. Znany insider Capcomu, Dusk Golem, podzielił się na platformie X nie najlepszymi wieściami — japońskie studio nie planuje obecnie remake’u piątej części serii.
Resident Evil 5 dostanie remake?
Po premierze Resident Evil 4 Remake wielu fanów zakładało, że Capcom naturalnie sięgnie po kolejną odsłonę z 2009 roku. Tymczasem według Dusk Golema, kolejne projekty odświeżające klasyki to Resident Evil Zero i Resident Evil Code: Veronica. Pierwszy z nich ma pojawić się dopiero w 2027 roku, a to oznacza, że ewentualny remake „piątki” nie powstanie wcześniej niż… w latach 30. XXI wieku — jeśli w ogóle powstanie. To ta zła wiadomość.
Mimo to insider uważa, że remake RE5 jest tylko kwestią czasu. Zarówno w nadchodzących projektach Zero, jak i Code: Veronica, rozszerzona zostanie rola Weskera, co ma przygotować grunt pod powrót piątej części. To dobra wiadomość, ale wymagająca od graczy uzbrojenie się w cierpliwość.
Z tego, co wiem, Capcom nie jest obecnie zainteresowany tym projektem, ale wierzę, że to tylko kwestia czasu. Gdy pojawią się remaki Zero i Code Veronica z rozbudowanym Weskerem i nową wersją Chrisa, fani będą coraz głośniej domagać się RE5 — i wtedy Capcom zacznie się tym interesować – powiedział Dusk Golem.
Choć informacje te należy traktować z pewną rezerwą, źródło ma na koncie wiele trafnych przecieków dotyczących serii. Doniesienia te też pokrywają się z wcześniejszymi raportami, według których Capcom rzeczywiście trzyma remake Resident Evil 5 bardzo daleko na horyzoncie.
