Resident Evil 5 dostanie remake? Mamy dobrą i złą wiadomość dla graczy

Okazuje się, że nowy RE5 po sukcesie RE4 nie jest tak oczywisty.

Wygląda na to, że miłośnicy Resident Evil 5 będą musieli uzbroić się w ogromne pokłady cierpliwości. Znany insider Capcomu, Dusk Golem, podzielił się na platformie X nie najlepszymi wieściami — japońskie studio nie planuje obecnie remake’u piątej części serii.

Resident Evil 5 dostanie remake?

Po premierze Resident Evil 4 Remake wielu fanów zakładało, że Capcom naturalnie sięgnie po kolejną odsłonę z 2009 roku. Tymczasem według Dusk Golema, kolejne projekty odświeżające klasyki to Resident Evil Zero i Resident Evil Code: Veronica. Pierwszy z nich ma pojawić się dopiero w 2027 roku, a to oznacza, że ewentualny remake „piątki” nie powstanie wcześniej niż… w latach 30. XXI wieku — jeśli w ogóle powstanie. To ta zła wiadomość.