Resident Evil 0 Remake z nowymi szczegółami. Fani muszą liczyć się z ogromnymi zmianami

Capcom pracuje już nad kolejnym remake’iem kolejnej gry ze swojej popularnej serii survival horrorów.
Po ogromnym sukcesie odświeżonych wersji kultowych części Capcom kontynuuje strategię wskrzeszania klasyków w nowoczesnej formie. Według wiarygodnych źródeł trwają już prace nad nowym remakiem serii. Nie będzie to jednak Resident Evil 5,ale Resident Evil 0, czyli prequel pierwszej części, który pierwotnie ukazał się w 2002 roku na GameCube.
Resident Evil 0 Remake – pierwsze szczegóły nowej gry Capcomu
Projekt funkcjonuje wewnątrz studia pod kryptonimem Chamber. Nazwa to ukłon w stronę głównej bohaterki oryginału, Rebeki Chambers. Według informacji z branży prace nad grą trwają od kilku lat, a nagrania z udziałem aktorów rozpoczęły się już w 2024 roku.
W produkcji pojawi się zupełnie nowa obsada głosowa. W głównej roli wystąpi Jon McLaren, znany z roli Star-Lorda w grze Guardians of the Galaxy oraz występów w Far Cry 5. Aktor ujawnił swoje zaangażowanie w projekcie za pośrednictwem CV, w którym figuruje Project Chamber jako jego aktualna praca. McLaren najprawdopodobniej wcieli się w Billy’ego Coena, który w oryginale był drugą grywalną postacią obok Rebeki.
Za techniczną stronę produkcji odpowiada Beyond Capture Studios, firma specjalizująca się w motion capture, współpracująca wcześniej z Capcomem przy Resident Evil 4 Remake oraz Street Fighter 6. Zmiana obsady głównych ról wpisuje się w strategię stosowaną przez Capcom w poprzednich remake’ach, gdzie rezygnowano z powrotu oryginalnych aktorów na rzecz nowych.
Fabuła nowej wersji gry pozostanie wierna fundamentom pierwowzoru, jednak twórcy dodają świeże wątki i bardziej rozbudowaną narrację. Jedna z nowości dotyczy segmentu otwierającego, rozgrywającego się w pociągu. Tym razem większą rolę odegra konduktor, który w oryginale był jedynie wspomnianą postacią. Rebecca będzie musiała współpracować z nim, by zatrzymać rozpędzony skład, jednak mężczyzna zdradzi ją, zamykając ją w jednym z wagonów pełnym zombie i próbując ratować własne życie. Później bohaterka ponownie go spotka, tym razem w towarzystwie tajemniczej postaci, która zdaje się znać naturę całego zagrożenia.
Wprowadzenie nowych scen wskazuje na bardziej filmową strukturę fabuły. Ma ona pogłębić tło wydarzeń poprzedzających incydent w rezydencji z pierwszej części serii, nadając historii większą dramaturgię.
Według znanego informatora Dusk Golema, remake Resident Evil 0 ma zadebiutować w 2028 roku. Wcześniej, bo w 2027 roku, do graczy powinien trafić odświeżony Code Veronica. Oba projekty stanowią część długofalowego planu Capcomu, który chce, by gracze poznawali klasyczne historie w nowoczesnej oprawie zamiast poprzez reedycje starszych wersji.
