Resident Evil 0 Remake z nowymi szczegółami. Fani muszą liczyć się z ogromnymi zmianami

Capcom pracuje już nad kolejnym remake’iem kolejnej gry ze swojej popularnej serii survival horrorów.

Po ogromnym sukcesie odświeżonych wersji kultowych części Capcom kontynuuje strategię wskrzeszania klasyków w nowoczesnej formie. Według wiarygodnych źródeł trwają już prace nad nowym remakiem serii. Nie będzie to jednak Resident Evil 5, ale Resident Evil 0, czyli prequel pierwszej części, który pierwotnie ukazał się w 2002 roku na GameCube. Resident Evil 0 Remake – pierwsze szczegóły nowej gry Capcomu Projekt funkcjonuje wewnątrz studia pod kryptonimem Chamber. Nazwa to ukłon w stronę głównej bohaterki oryginału, Rebeki Chambers. Według informacji z branży prace nad grą trwają od kilku lat, a nagrania z udziałem aktorów rozpoczęły się już w 2024 roku.

W produkcji pojawi się zupełnie nowa obsada głosowa. W głównej roli wystąpi Jon McLaren, znany z roli Star-Lorda w grze Guardians of the Galaxy oraz występów w Far Cry 5. Aktor ujawnił swoje zaangażowanie w projekcie za pośrednictwem CV, w którym figuruje Project Chamber jako jego aktualna praca. McLaren najprawdopodobniej wcieli się w Billy’ego Coena, który w oryginale był drugą grywalną postacią obok Rebeki. Za techniczną stronę produkcji odpowiada Beyond Capture Studios, firma specjalizująca się w motion capture, współpracująca wcześniej z Capcomem przy Resident Evil 4 Remake oraz Street Fighter 6. Zmiana obsady głównych ról wpisuje się w strategię stosowaną przez Capcom w poprzednich remake’ach, gdzie rezygnowano z powrotu oryginalnych aktorów na rzecz nowych.

Fabuła nowej wersji gry pozostanie wierna fundamentom pierwowzoru, jednak twórcy dodają świeże wątki i bardziej rozbudowaną narrację. Jedna z nowości dotyczy segmentu otwierającego, rozgrywającego się w pociągu. Tym razem większą rolę odegra konduktor, który w oryginale był jedynie wspomnianą postacią. Rebecca będzie musiała współpracować z nim, by zatrzymać rozpędzony skład, jednak mężczyzna zdradzi ją, zamykając ją w jednym z wagonów pełnym zombie i próbując ratować własne życie. Później bohaterka ponownie go spotka, tym razem w towarzystwie tajemniczej postaci, która zdaje się znać naturę całego zagrożenia. Wprowadzenie nowych scen wskazuje na bardziej filmową strukturę fabuły. Ma ona pogłębić tło wydarzeń poprzedzających incydent w rezydencji z pierwszej części serii, nadając historii większą dramaturgię. Według znanego informatora Dusk Golema, remake Resident Evil 0 ma zadebiutować w 2028 roku. Wcześniej, bo w 2027 roku, do graczy powinien trafić odświeżony Code Veronica. Oba projekty stanowią część długofalowego planu Capcomu, który chce, by gracze poznawali klasyczne historie w nowoczesnej oprawie zamiast poprzez reedycje starszych wersji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.