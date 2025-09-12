Sydney Sweeney walczy o Oscara w zwiastunie filmu Christy

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Christy w reżyserii Davida Michôda (Król, Rover). Film miał swoją premierę na festiwalu w Toronto w zeszłym tygodniu. Produkcja zebrała mieszane recenzje – obecnie ma 63% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes i ocenę 57 na Metacritic – ale jedno jest pewne: krytycy są zgodni, że to pokaz aktorskich możliwości Sydney Sweeney.

Christy – pierwszy zwiastun

Aktorka wciela się w Christy Martin, legendarną bokserkę, która w latach 90. stała się twarzą kobiecego boksu. Jej kariera i życie osobiste załamały się jednak przez przemocowe małżeństwo z trenerem Jimem Martinem (w tej roli Ben Foster). Na ekranie zobaczymy również Merritt Wever jako matkę Christy.