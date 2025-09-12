Sydney Sweeney walczy o Oscara w zwiastunie filmu Christy

To film cenionego reżysera. Czy przyniesie aktorce statuetkę? Na razie recenzje są średnie.
Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Christy w reżyserii Davida Michôda (Król, Rover). Film miał swoją premierę na festiwalu w Toronto w zeszłym tygodniu. Produkcja zebrała mieszane recenzje – obecnie ma 63% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes i ocenę 57 na Metacritic – ale jedno jest pewne: krytycy są zgodni, że to pokaz aktorskich możliwości Sydney Sweeney.
Christy – pierwszy zwiastun
Aktorka wciela się w Christy Martin, legendarną bokserkę, która w latach 90. stała się twarzą kobiecego boksu. Jej kariera i życie osobiste załamały się jednak przez przemocowe małżeństwo z trenerem Jimem Martinem (w tej roli Ben Foster). Na ekranie zobaczymy również Merritt Wever jako matkę Christy.
Michôd napisał scenariusz wspólnie z Mirrah Foulkes, inspirując się dokumentem Netfliksa Untold: Deal With the Devil. Jak zapowiadają twórcy, film ma być połączeniem dramatu sportowego o outsiderach i wstrząsającej historii o przetrwaniu.
Sweeney do roli przeszła spektakularną metamorfozę – przyznała, że przytyła ponad 14 kilogramów i zmieniła dietę. Krytycy podkreślają jednak, że jej kreacja nie polega na typowej oscarowej „transformacji”, lecz na pełnym emocji, autentycznym wejściu w postać. Choć scenariusz spotkał się z zarzutami przewidywalności, sam występ Sweeney uznawany jest za jeden z najmocniejszych w jej karierze. W obliczu tegorocznej (jak na razie) słabej konkurencji w kategorii najlepszej aktorki, film może zapewnić jej nominację do Oscara.
Christy trafi do amerykańskich kin 7 listopada. Data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.
