Aktorka Sydney Sweeney sprzedaje mydło na bazie wody z własnej kąpieli. To nie żart

Pod nazwą Sydney’s Bathwater Bliss limitowana kostka trafi do sprzedaży na początku czerwca. Za jej produkcję odpowiada firma Dr. Squatch, z którą aktorka już wcześniej współpracowała – tym razem jednak postanowiono pójść krok dalej. Duży krok dalej. Jak zdradziła sama Sweeney w rozmowie z GQ , wykorzystano faktyczną wodę z jej kąpieli, w której zanurzyła się podczas kręcenia reklamy. Aktorka wyznała rozbrajającą szczerością:

Kiedy byliśmy na planie reklamy Dr. Squatch, mieli dla mnie wannę. I faktycznie weszłam tam, wzięłam trochę mydła. Przygotowano mi przyjemną małą kąpiel, a później wodę zabrano. Więc to jest moja prawdziwa woda. Chciałam, żeby zapach przypomniał mi o rodzinnych stronach, więc jest naprawdę naturalny, połączenie sosny, mchu i jodły.

Fani od dawna żartują, że chcą mojej wody z wanny. Pomyślałam: czemu nie? To sposób na rozmowę z publicznością i danie jej tego, czego chce.

Produkt reklamowany jest nie tylko jej twarzą, ale i obietnicą "męskiego, leśnego zapachu", który miałby przywoływać wspomnienia z dzieciństwa aktorki – z nutami sosny, jodły i mchu. W sieci nie brakuje głosów, które pytają, czy to jeszcze sprytna strategia marketingowa, czy już symboliczne przekroczenie granic prywatności. Można sobie tylko wyobrażać, jaki mógłby być kolejny krok. Wiele osób traktuje akcję z przymrużeniem oka, inni nie kryją zaskoczenia. Przeważają jednak głosy, że to dowód na kapitalizacji wszystkiego, co można opatrzyć czyimś nazwiskiem.

A sama Sydney Sweeney? Ma przed sobą bardziej klasyczne wyzwanie aktorskie. Wkrótce zobaczymy ją w filmie Rona Howarda Eden. Obok niej na ekranie pojawią się Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby i Daniel Brühl. Premiera w Polsce – 29 sierpnia. Aktorka przygotowuje się także do zagrania nowej wersji Barbarelli, sexbomby kina science fiction.