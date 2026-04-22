Zapomniany hit Ridleya Scotta promuje tegoroczny festiwal w Cannes. Organizatorzy szykują też inne niespodzianki?

Jeśli pojawia się ten plakat, wiemy jedno - nadchodzi największy festiwal filmowy.
To już tradycja, że majowy Festiwal Filmowy w Cannes co roku promowany jest nowym, wyjątkowym plakatem. Tym razem organizatorzy postawili na prawdziwą klasykę — oficjalną grafiką edycji 2026 została inspirowana kultowym filmem Thelma & Louise Ridleya Scotta.
Na plakacie widzimy bohaterki grane przez Geenę Davis i Susan Sarandon, uchwycone w charakterystycznym kadrze w samochodzie. To czarno-biała fotografia nawiązująca do jednego z najbardziej rozpoznawalnych momentów filmu w reżyserii Ridley Scotta, który w 1991 roku podbił Cannes i na nowo zdefiniował kino drogi, nadając mu feministyczny wymiar.
79 edycja festiwalu odbędzie się w maju. Choć plakat już znamy, organizatorzy wciąż nie ogłosili pełnego składu jury. Wiadomo jedynie, że przewodniczącym będzie Park Chan-wook, ale lista jego współpracowników pozostaje tajemnicą. Według nieoficjalnych doniesień w skład jury mogą wejść Demi Moore oraz Jacob Elordi. Na razie to jedynie spekulacje, ale ich potencjalna obecność z pewnością przyciągnęłaby uwagę mediów.
Co jednak ważniejsze, wciąż niekompletny jest program. Wśród tytułów, które mogą jeszcze trafić do oficjalnej selekcji, wymienia się m.in. nowy projekt Wernera Herzoga. Nie brakuje też spekulacji dotyczących gości specjalnych. W kuluarach mówi się o możliwym pojawieniu się Toma Cruisea, choć nie wiadomo jeszcze, z jakiej okazji miałby odwiedzić Cannes.
