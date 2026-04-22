Zapomniany hit Ridleya Scotta promuje tegoroczny festiwal w Cannes. Organizatorzy szykują też inne niespodzianki?

Jeśli pojawia się ten plakat, wiemy jedno - nadchodzi największy festiwal filmowy.

To już tradycja, że majowy Festiwal Filmowy w Cannes co roku promowany jest nowym, wyjątkowym plakatem. Tym razem organizatorzy postawili na prawdziwą klasykę — oficjalną grafiką edycji 2026 została inspirowana kultowym filmem Thelma & Louise Ridleya Scotta. Plakat festiwalu w Cannes oficjalnie zaprezentowany Na plakacie widzimy bohaterki grane przez Geenę Davis i Susan Sarandon, uchwycone w charakterystycznym kadrze w samochodzie. To czarno-biała fotografia nawiązująca do jednego z najbardziej rozpoznawalnych momentów filmu w reżyserii Ridley Scotta, który w 1991 roku podbił Cannes i na nowo zdefiniował kino drogi, nadając mu feministyczny wymiar.

79 edycja festiwalu odbędzie się w maju. Choć plakat już znamy, organizatorzy wciąż nie ogłosili pełnego składu jury. Wiadomo jedynie, że przewodniczącym będzie Park Chan-wook, ale lista jego współpracowników pozostaje tajemnicą. Według nieoficjalnych doniesień w skład jury mogą wejść Demi Moore oraz Jacob Elordi. Na razie to jedynie spekulacje, ale ich potencjalna obecność z pewnością przyciągnęłaby uwagę mediów.

GramTV przedstawia:

Co jednak ważniejsze, wciąż niekompletny jest program. Wśród tytułów, które mogą jeszcze trafić do oficjalnej selekcji, wymienia się m.in. nowy projekt Wernera Herzoga. Nie brakuje też spekulacji dotyczących gości specjalnych. W kuluarach mówi się o możliwym pojawieniu się Toma Cruisea, choć nie wiadomo jeszcze, z jakiej okazji miałby odwiedzić Cannes. Na sam koniec warto dodać, że w konkursie głównym nie zabraknie polskich akcentów. Szansę na wygraną ma Paweł Pawlikowski, który wraca do rywalizacji po latach nieobecności. Z kolei film Historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego, również walczący o Złotą Palmę, został wyprodukowany przez Maciej Musiała.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk.










