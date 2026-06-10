Ridley Scott wreszcie otrzyma Oscara. Twórca wybitnych filmów science fiction czekał na to prawie 50 lat

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że w tym roku honorowe statuetki trafią również do aktorki Glenn Close oraz legendarnego animatora Floyda Normana. Z kolei producentki Christine Vachon i Pamela Koffler otrzymają prestiżową nagrodę imienia Irvinga G. Thalberga.

Po dekadach kształtowania współczesnego kina i wielu nieudanych próbach zdobycia najważniejszej filmowej nagrody, Ridley Scott wreszcie zostanie uhonorowany przez Akademię Filmową. Twórca takich klasyków jak Obcy, Łowca androidów czy Gladiator otrzyma honorowego Oscara za całokształt twórczości podczas 17. gali Governors Awards.

Przez całą swoją niezwykłą karierę Glenn Close dzięki niezrównanej skali emocji stworzyła jedne z najbardziej złożonych postaci w historii kina. Floyd Norman jest legendarnym animatorem, który przełamywał bariery i inspirował kolejne pokolenia artystów. Sir Ridley Scott to prawdziwy wizjoner, którego wieloletni dorobek wywarł nieoceniony wpływ na światowe kino i kulturę. Christine Vachon oraz Pamela Koffler odegrały natomiast kluczową rolę w rozwoju amerykańskiego kina niezależnego, wspierając odważne i ambitne opowieści.

Uroczystość odbędzie się 15 listopada w Los Angeles. Wyróżnienia przyznano decyzją Rady Gubernatorów Akademii, która co roku honoruje osoby mające wyjątkowy wpływ na rozwój sztuki filmowej. Prezes Akademii, Lynette Howell Taylor, podkreśliła znaczenie tegorocznych laureatów:

Dla Scotta będzie to szczególne wyróżnienie. Choć jego filmy zdobyły łącznie 45 nominacji do Oscarów i dziewięć statuetek, sam reżyser nigdy nie odebrał nagrody Akademii. Był trzykrotnie nominowany za reżyserię, między innymi za Thelma i Louise, Gladiatora oraz Helikopter w ogniu, ale za każdym razem triumfował ktoś inny.

Najbliżej zwycięstwa był w 2001 roku, gdy Gladiator zdobył Oscara dla najlepszego filmu. W kategorii najlepszy reżyser Scott przegrał jednak ze Stevenem Soderbergh’iem za film Traffic. Rok później statuetkę odebrał Ron Howard za Piękny umysł, mimo że Scott był nominowany za Helikopter w ogniu. Paradoksalnie Akademia nie nominowała go nawet za dwa dzieła uznawane dziś za fundamenty kina science fiction, czyli Obcego i Łowcę androidów.

Ridley Scott zadebiutował jako reżyser pełnometrażowy dopiero w wieku niemal 40 lat filmem Pojedynek z 1977 roku. Wcześniej realizował reklamy wraz ze swoim bratem, Tonym Scottem.

Później stworzył jednak imponującą filmografię obejmującą między innymi Obcego, Łowcę androidów, Thelmę i Louise, Gladiatora, Helikopter w ogniu, American Gangster, Marsjanina oraz ubiegłorocznego Gladiator 2. Produkcje Scotta zarobiły na całym świecie około 5 miliardów dolarów.

Obecnie Ridley Scott skupia się na promowaniu swojego nadchodzącego filmu, czyli Gwiazdozbioru Psa. Niedawno produkcja otrzymała nowy zwiastun. Chociaż 88-letni reżyser ma już kilka kolejnych projektów na oku, niedawno ogłoszono, że nakręci nową ekranizację Wyspy skarbów z Hugh Jackmanem w głównej roli.