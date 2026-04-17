Dwukrotny laurat Oscara przerobił polski klasyk. Za projektem stoi Maciej Musiał

Do sieci trafił zwiastun filmu Historie równoległe, który jest nową interpretacją jednego z odcinków kultowego cyklu Dekalog autorstwa Krzysztof Kieślowski. Co szczególnie ważne z naszej perspektywy — za projektem stoi aktor Maciej Musiał, pełniący rolę producenta wykonawczego.

Polski Dekalog w międzynarodowej wersji

Film w reżyserii Asghar Farhadi (dwukrotnego laureata Oscara) jest reinterpretacją Dekalogu VI — jednej z najbardziej znanych części całego cyklu. Tamten film opowiadał o platonicznej miłości chłopaka, podglądającego swoją sąsiadkę. Rozwinięciem tego konceptu był Krótki film o miłości tego samego reżysera. Tym razem historia została jednak przeniesiona z Polski do Paryża i opowiedziana na nowo, z międzynarodową obsadą. Fabuła skupia się na pisarce, która zaczyna obserwować swoich sąsiadów, co stopniowo zaczyna wpływać na jej życie i twórczość.