Dwukrotny laurat Oscara przerobił polski klasyk. Za projektem stoi Maciej Musiał

Jakub Piwoński
2026/04/17 10:30
Historie równoległe powalczą o Złotą Palmę w Cannes. To remake jednej z części Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego.

Do sieci trafił zwiastun filmu Historie równoległe, który jest nową interpretacją jednego z odcinków kultowego cyklu Dekalog autorstwa Krzysztof Kieślowski. Co szczególnie ważne z naszej perspektywy — za projektem stoi aktor Maciej Musiał, pełniący rolę producenta wykonawczego.

Polski Dekalog w międzynarodowej wersji

Film w reżyserii Asghar Farhadi (dwukrotnego laureata Oscara) jest reinterpretacją Dekalogu VI — jednej z najbardziej znanych części całego cyklu. Tamten film opowiadał o platonicznej miłości chłopaka, podglądającego swoją sąsiadkę. Rozwinięciem tego konceptu był Krótki film o miłości tego samego reżysera. Tym razem historia została jednak przeniesiona z Polski do Paryża i opowiedziana na nowo, z międzynarodową obsadą. Fabuła skupia się na pisarce, która zaczyna obserwować swoich sąsiadów, co stopniowo zaczyna wpływać na jej życie i twórczość.

Wśród gwiazd znaleźli się m.in. Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve czy Pierre Niney. Film ma być częścią większego projektu. Plan zakłada stworzenie nowych wersji wszystkich dziesięciu historii z Dekalogu, każdą w reżyserii innego twórcy. Jak zdradził Maciej Musiał, kilka z nich jest już w produkcji.

Mimo że akcja została przeniesiona do Francji, twórcy zachowują ducha oryginału — zarówno pod względem tematyki, jak i klimatu. To wciąż opowieść o relacjach międzyludzkich, moralnych wyborach i emocjach, które były fundamentem dzieła Kieślowskiego. Historie równoległe zadebiutują 14 maja we Francji i zostaną pokazane na festiwalu w Cannes. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do szerszej dystrybucji.

Dla polskich widzów to szczególnie ciekawy projekt — nie tylko ze względu na kultowy materiał źródłowy, ale też udział Macieja Musiała, który coraz śmielej działa jako producent przy międzynarodowych produkcjach.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/16/trailer-for-asghar-farhadis-parallel-tales

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




