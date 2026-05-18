Według aktora z kultowego science fiction światem rządzi dziś toksyczna męskość

Javier Bardem nie gryzł się w język podczas festiwalu w Cannes. Gwiazdor Diuny i To nie jest kraj dla starych ludzi ostro skrytykował polityków, media i kulturę macho.

Javier Bardem pojawił się w Cannes, aby promować swój nowy film The Beloved, ale szybko okazało się, że znacznie więcej emocji niż sam projekt wywołają jego polityczne wypowiedzi. Aktor znany między innymi z Diuny oraz To nie jest kraj dla starych ludzi otwarcie stwierdził, że współczesny świat jest napędzany przez toksyczną męskość. Javier Bardem o męskości i światowych przywódcach Bardem szczególnie mocno odniósł się do przemocy wobec kobiet w Hiszpanii. Według aktora problem został częściowo znormalizowany społecznie.

Jesteśmy krajem bardzo szowinistycznym. Co miesiąc średnio dwie kobiety giną z rąk byłych partnerów lub mężów. To niewiarygodne, że zdążyliśmy to w pewnym sensie znormalizować. Zdaniem aktora źródłem problemu pozostaje kultura macho, która od lat wpływa nie tylko na relacje społeczne, ale również na politykę. Bardem nie unikał konkretnych nazwisk. Wśród przykładów światowych liderów reprezentujących — jak to określił — „toksyczne, męskie zachowanie”, wymienił między innymi Donalda Trumpa, Władimira Putina oraz Benjamina Netanjahu. Aktor odniósł się także do sytuacji w Strefie Gazy i przyznał, że publiczne zabieranie głosu w tej sprawie wiąże się dziś z dużym ryzykiem zawodowym oraz medialnym. Mimo to nie zamierza milczeć. Trzeba umieć spojrzeć sobie w lustro. Nie mam planu B. Jeśli wiążą się z tym konsekwencje, jestem gotów je ponieść. Bardem stwierdził również, że w Hollywood coraz więcej osób przestaje bać się otwartego wspierania Palestyńczyków. Według aktora branża filmowa zaczyna inaczej patrzeć na skalę tragedii rozgrywającej się w Gazie. Nie zabrakło też komentarza dotyczącego mediów i technologii. Bardem wyraził obawy w stosunku do dominacji mediów społecznościowych.

Nie ma dziś prawdziwej demokracji w mediach. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Sam The Beloved został tymczasem bardzo dobrze przyjęty po premierowym pokazie w Cannes. Film w reżyserii Rodrigo Sorogoyena opowiada o znanym reżyserze i jego córce, niespełnionej aktorce, którzy wspólnie pracują nad nowym filmem. Bardem już wkrótce wystąpi także w serialu Apple Przylądek strachu. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










