Nowy Obcy z perspektywy ksenomorfa? Fan ma niezwykły pomysł

To byłaby jak Szklana pułapka osadzona w świecie science fiction.

Film Obcy - 8. pasażer "Nostromo" z 1979 roku od dekad uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł w historii kina science fiction. Podczas gdy dwa lata wcześniej widzowie zachwycali się kosmiczną przygodą pełną pojedynków i widowiskowych bitew statków w Gwiezdnych wojnach, reżyser Ridley Scott postawił na zupełnie inne podejście. Stworzył klaustrofobiczną opowieść grozy rozgrywającą się w zamkniętej przestrzeni, której słynne hasło reklamowe głosiło, że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Obcy – a co, jeśli powstałby film z perspektywy ksenomorfa? Historia załogi statku Nostromo od lat analizowana jest z wielu perspektyw, jednak jeden z fanów zaproponował wyjątkowo nietypowe spojrzenie na wydarzenia przedstawione w filmie. Użytkownik serwisu X znany jako Khan Noonien Singh zasugerował, że całą historię można interpretować jako kosmiczną wersję filmu Szklana pułapka, ale opowiedzianą z punktu widzenia ksenomorfa.

W swoim wpisie zwrócił uwagę na szereg zaskakujących podobieństw między obiema produkcjami. Oczywiście, jeżeli weźmiemy je z dużym przymrużeniem oka. Myślicie wyłącznie o sobie. Z perspektywy ksenomorfa z filmu Obcy z 1979 roku jest właściwie odpowiednikiem Szklanej pułapki. Jest całkowicie sam, wszyscy próbują go zabić, włącznie z facetem z brodą. Przemieszcza się kanałami wentylacyjnymi. Wszystko dzieje się w korporacji związanej z Japonią, a skąd mamy wiedzieć, może nawet jest Boże Narodzenie. Wczytywanie ramki mediów. Choć wpis miał żartobliwy charakter, trudno odmówić mu logiki. W filmie załoga Nostromo trafia na obcy statek, gdzie jeden z członków ekspedycji ingeruje w tajemnicze jaja. To właśnie ten moment uruchamia lawinę wydarzeń, która prowadzi do narodzin ksenomorfa i późniejszej walki o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Zwykle widzowie obserwują historię oczami ludzi, którzy próbują pozbyć się śmiertelnie niebezpiecznego stworzenia. Jednak zmiana perspektywy prowadzi do ciekawych wniosków. Ksenomorf dopiero pojawia się na świecie i od pierwszych chwil staje się celem polowania. Załoga chce go odnaleźć i zlikwidować, a on odpowiada walką o własne przetrwanie. Porównanie do Szklanej pułapki okazuje się jeszcze ciekawsze, gdy przyjrzymy się szczegółom. John McClane przez większość filmu porusza się kanałami wentylacyjnymi i próbuje przechytrzyć przeciwników. Ksenomorf robi dokładnie to samo, wykorzystując szyby i korytarze techniczne statku do zaskakiwania swoich wrogów. Dostrzec można nawet zabawne odpowiedniki poszczególnych postaci. W interpretacji fana brodatym mężczyzną jest kapitan Arthur Dallas, grany przez Tom Skerritt, podczas gdy w Szklanej pułapce podobną rolę odgrywa charyzmatyczny Hans Gruber, w którego wcielił się Alan Rickman. Nie oznacza to oczywiście, że ksenomorf nagle staje się protagonistą. Tego rodzaju interpretacja pokazuje jednak, jak wiele zależy od punktu widzenia. Wiele horrorów i filmów science fiction można odczytywać na nowo, jeśli spojrzy się na wydarzenia oczami antagonistów. W przypadku Obcego taka perspektywa pozwala dostrzec historię samotnego stworzenia, które znalazło się w nieprzyjaznym środowisku i zostało zmuszone do walki z grupą ludzi próbujących je zgładzić. Zestawienie ksenomorfa z Johnem McClane'em bez wątpienia należy do najbardziej pomysłowych interpretacji kultowego filmu, jakie pojawiły się w ostatnim czasie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.