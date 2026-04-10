Legendarny reżyser wraca z szokującą historią bliźniaczek. Cannes może mieć tajnego asa w rękawie

Kate i Rooney Mara po raz pierwszy razem na ekranie – i to u samego Wernera Herzoga.

Wygląda na to, że Werner Herzog szykuje jedną z najbardziej intrygujących premier roku. Jego nowy film Bucking Fastard może trafić do programu festiwalu w Cannes… choć oficjalnie jeszcze go tam nie ma. A przynajmniej – nie do końca. Bucking Fastard od Wernera Herzoga zapowiada się znakomicie Według doniesień branżowych produkcja pojawiła się w materiałach prasowych festiwalu jako część sekcji Cannes Première. Jeśli to nie pomyłka, a raczej „przypadkowe” ujawnienie, ogłoszenie filmu w oficjalnym programie to kwestia czasu. To sugeruje, że Cannes może szykować niespodziankę na ostatnią chwilę – a takie ruchy zwykle dotyczą naprawdę głośnych tytułów.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na obsadę. W głównych rolach zobaczymy Kate Mara i Rooney Mara, które wcielą się w bliźniaczki. To o tyle wyjątkowe, że prywatnie są siostrami – a będzie to pierwszy raz, kiedy wystąpią razem na ekranie. W połączeniu z historią o niezwykle silnej, wręcz niepokojącej więzi między bliźniaczkami, daje to ogromny potencjał na coś naprawdę wyjątkowego.

Film inspirowany jest prawdziwą historią Fredy i Grety Chaplin – bliźniaczek, które w latach 80. zasłynęły obsesją na punkcie swojego sąsiada. Ich zachowanie było na tyle niepokojące, że sprawa zakończyła się interwencją sądu. Co więcej, kobiety miały mówić niemal idealnie synchronicznie, co tylko podsycało aurę tajemnicy i niepokoju wokół ich historii. To właśnie ten element szczególnie zafascynował Herzoga. Sam reżyser to absolutna legenda kina autorskiego. Werner Herzog ma na koncie takie tytuły jak Aguirre, gniew boży, Fitzcarraldo, Krzyk kamienia, Nosferatu wampir czy Grizzly Man i od dekad uznawany jest za jednego z najbardziej bezkompromisowych twórców w branży. Fani popkultury mogli poznać go także za sprawą gościnnego występu w serialu The Mandalorian. Bucking Fastard będzie jego pierwszym fabularnym filmem od 2019 roku, co tylko podbija zainteresowanie projektem. Jeśli doniesienia o Cannes się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z jednym z najgłośniejszych punktów tegorocznego festiwalu. A połączenie nazwiska Herzoga z tak nietypową historią i duetem sióstr Mara brzmi jak coś, obok czego trudno będzie przejść obojętnie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










