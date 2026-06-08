Ridley Scott wraca do science fiction. Jego nowy film otrzymał pełny zwiastun

Do sieci trafił pełny zwiastun filmu Gwiazdozbiór Psa, nowej produkcji science fiction wyreżyserowanej przez Ridleya Scotta. Produkcja, oparta na bestsellerowej powieści Petera Hellera, zadebiutuje w kinach pod koniec lata i zapowiada emocjonującą historię osadzoną w postapokaliptycznym świecie. Najnowszy trailer wraz z plakatem zobaczycie poniżej.
Gwiazdozbiór Psa – nowy zwiastun oczekiwanego filmu science fiction od Ridleya Scotta
Akcja The Dog Stars rozgrywa się po globalnej katastrofie wywołanej śmiertelnym wirusem, który zdziesiątkował ludzkość. Historia skupia się na pilocie Higu, w którego wciela się Jacob Elordi. Bohater żyje w hangarze lotniczym wraz ze swoim psem Jasperem i zaprzyjaźnionym byłym żołnierzem, Bangleyem, granym przez Josh Brolin. Ich samotna egzystencja zostaje zakłócona w momencie, gdy odbierają tajemniczy sygnał radiowy, który sugeruje, że nie są jedynymi ocalałymi.
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