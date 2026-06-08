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Ridley Scott wraca do science fiction. Jego nowy film otrzymał pełny zwiastun

Radosław Krajewski
2026/06/08 18:35
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To jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji drugiej połowy tego roku.

Do sieci trafił pełny zwiastun filmu Gwiazdozbiór Psa, nowej produkcji science fiction wyreżyserowanej przez Ridleya Scotta. Produkcja, oparta na bestsellerowej powieści Petera Hellera, zadebiutuje w kinach pod koniec lata i zapowiada emocjonującą historię osadzoną w postapokaliptycznym świecie. Najnowszy trailer wraz z plakatem zobaczycie poniżej.

Gwiazdozbiór Psa

Gwiazdozbiór Psa – nowy zwiastun oczekiwanego filmu science fiction od Ridleya Scotta

Akcja The Dog Stars rozgrywa się po globalnej katastrofie wywołanej śmiertelnym wirusem, który zdziesiątkował ludzkość. Historia skupia się na pilocie Higu, w którego wciela się Jacob Elordi. Bohater żyje w hangarze lotniczym wraz ze swoim psem Jasperem i zaprzyjaźnionym byłym żołnierzem, Bangleyem, granym przez Josh Brolin. Ich samotna egzystencja zostaje zakłócona w momencie, gdy odbierają tajemniczy sygnał radiowy, który sugeruje, że nie są jedynymi ocalałymi.

GramTV przedstawia:

W obsadzie filmu znaleźli się: Jacob Elordi, Josh Brolin Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong oraz Guy Pearce. Za scenariusz odpowiada Mark L. Smith, który zaadaptował powieść Hellera na potrzeby filmu.

Przypomnijmy, że premierę Gwiazdozbioru Psa zaplanowano na 28 sierpnia bieżącego roku.

Gwiazdozbiór Psa

Tagi:

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data premiery
zwiastun
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Disney
science fiction
ekranizacja
Josh Brolin
plakat
Ridley Scott
20th Century Studios
sci-fi
Jacob Elordi
The Dog Stars
Gwiazdozbiór Psa
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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