To: Witajcie w Derry dopiero zadebiutowało na HBO Max, a twórca już tłumaczy się z jednej, zaskakującej sceny

Premiera To: Witajcie w Derry już za nami – i jak się okazuje, to otwarcie zaskoczyło nawet najbardziej przygotowanych widzów. Serial, będący prequelem słynnych horrorów o Pennywisie w reżyserii Andy’ego Muschiettiego, od pierwszych minut nie szczędzi nam zaskoczeń. Teraz twórcy zdradzają kulisy najbardziej kontrowersyjnych scen i tłumaczą, co tak naprawdę wydarzyło się w otwierającym odcinek seansie w kinie.

To: Witajcie w Derry – jest już pierwszy odcinek

Otwierający sezon odcinek wprowadza nowy, młody Klub Frajerów, który – jak można by sądzić – stanie się głównym punktem historii. Tymczasem finał epizodu brutalnie zaskakuje: część z bohaterów ginie w scenie masakry w kinie. Fani spodziewali się powtórzenia schematu z pierwszego filmu, gdzie Pennywise zabija jedno dziecko na początku, a reszta jest „bezpieczna”. Tym razem jednak nic nie jest święte.