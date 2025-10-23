Nadchodzący horror HBO już ze świeżym pomidorem – passa Stephena Kinga trwa w najlepsze

Rok 2025 okazuje się wyjątkowo udany dla adaptacji prozy Stephena Kinga. Wynika to z ocen na popularnym serwisie Rotten Tomatoes. Życie Chucka Mike’a Flanagana zdobyło solidne 80%, a Wielki marsz – aż 88%. Teraz do grona udanych projektów dołącza kolejny tytuł – To: Witajcie w Derry. Niedawno widzieliśmy nowy zwiastun widowiska, które już wkrótce dostępne będzie na platformie HBO Max.

To: Witajcie w Derry z wysokimi ocenami na Rotten Tomatoes

Serial będący prequelem dwóch filmów To z ostatniej dekady debiutuje w najbliższą niedzielę, a pierwsze recenzje zapowiadają mocny horror. Na Rotten Tomatoes nowa produkcja ma 79% pozytywnych ocen i status świeżości, oparty na 43 recenzjach (w chwili pisania newsa). Krytycy zgodnie podkreślają, że Witajcie w Derry rozwija mitologię miasteczka i klauna Pennywise’a w satysfakcjonujący sposób.