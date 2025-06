To wielki problem branży gier i aktor MindsEye ma już tego dość. „Nie można pobierać 100% ceny za niedokończoną grę”

MindsEye miało być jedną z najgorętszych premier tego lata, ale gra została wydana w stanie, który był daleki od zadowalającego. Zarówno pod względem aspektów technicznych, jak i samej rozgrywki, której poszczególne elementy zawodziły na każdym kroku. Doprowadziło to do tego, że MindsEye jest obecnie najgorzej ocenianą grą na Metacriticu tego roku, która już doprowadziła do wielu zwolnień w studiu Build a Rocket Boy. Niezadowolony z gry jest również Alex Hernandez, aktor głosowy wcielający się w głównego bohatera Jacoba Diaza, który odniósł się do kontrowersyjnej premiery.

MindsEye – aktor wcielający się w głównego bohatera nie pozostawia suchej nitki na studiu

Hernandez wprost przyznał, że wydanie gry w takim stanie i wycenianie ją za pełnoprawny produkt jest niedopuszczalne. Dodał, że nie chce, aby była to przyszłość branży gier.