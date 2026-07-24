Tomb Raider: Catalyst opóźnione. Nowe przygody Lary Croft zobaczymy dopiero w 2028 roku

Tomb Raider: Catalyst zalicza obsuwę, ale nie podano powodu tej decyzji.
Fani serii Tomb Raider będą musieli dłużej poczekać na kolejną odsłonę cyklu. Szef Amazon Games, Jeffrey Gattis, potwierdził, że premiera Tomb Raider: Catalyst została przesunięta na 2028 rok. Informacja pojawiła się podczas wywiadu udzielonego serwisowi The Game Business.
Tomb Raider: Catalyst opóźnione
Opóźnienie nie jest dużym zaskoczeniem. Wcześniej ogłoszono, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis nie ukaże się w 2026 roku, lecz zadebiutuje 12 lutego 2027 roku. Gdyby harmonogram nie uległ zmianie, Amazon Games wydałoby dwie gry z serii Tomb Raider w tym samym roku kalendarzowym. Komentując nowy plan wydawniczy, Jeffrey Gattis powiedział:
Oczywiście zapowiedzieliśmy już dwie gry z serii Tomb Raider. Tomb Raider: Legacy of Atlantis zadebiutuje 12 lutego przyszłego roku, a następnie w 2028 roku ukaże się kolejna odsłona. Jesteśmy bardzo podekscytowani obiema tymi produkcjami.
Tomb Raider: Catalyst zostało oficjalnie zapowiedziane podczas gali The Game Awards 2025. Nowa część zabierze Larę Croft do północnych Indii, gdzie bohaterka stanie przed kolejną niebezpieczną wyprawą. Oficjalny opis fabuły brzmi:
Akcja Tomb Raider: Catalyst rozgrywa się po następstwach mitycznego kataklizmu, który uwolnił starożytne sekrety i przebudził tajemnicze siły strzegące ich od wieków. Gdy do regionu przybywają najbardziej osławieni łowcy skarbów z całego świata, Lara rozpoczyna wyścig z czasem, aby odkryć prawdę ukrytą pod rozdartym kataklizmem krajobrazem i powstrzymać tych, którzy chcą wykorzystać jego moc dla własnych korzyści. W chwili, gdy starożytny świat zderza się ze współczesnością, Lara będzie musiała zdecydować, komu zaufać – rywalom czy sojusznikom – aby zapobiec katastrofie i ochronić sekret mogący odmienić przyszłość.
GramTV przedstawia:
Na ten moment Amazon Games nie ujawniło powodów opóźnienia ani nowej, dokładnej daty premiery. Wiadomo jedynie, że Tomb Raider: Catalyst pozostaje w planach wydawniczych firmy i trafi na rynek w 2028 roku, czyli po premierze Tomb Raider: Legacy of Atlantis, która została wyznaczona na 12 lutego 2027 roku.