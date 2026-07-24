Tomb Raider: Catalyst opóźnione. Nowe przygody Lary Croft zobaczymy dopiero w 2028 roku

Fani serii Tomb Raider będą musieli dłużej poczekać na kolejną odsłonę cyklu. Szef Amazon Games, Jeffrey Gattis, potwierdził, że premiera Tomb Raider: Catalyst została przesunięta na 2028 rok. Informacja pojawiła się podczas wywiadu udzielonego serwisowi The Game Business.

Tomb Raider: Catalyst opóźnione

Opóźnienie nie jest dużym zaskoczeniem. Wcześniej ogłoszono, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis nie ukaże się w 2026 roku, lecz zadebiutuje 12 lutego 2027 roku. Gdyby harmonogram nie uległ zmianie, Amazon Games wydałoby dwie gry z serii Tomb Raider w tym samym roku kalendarzowym. Komentując nowy plan wydawniczy, Jeffrey Gattis powiedział: