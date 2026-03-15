To STĄD następca Super Mario Odyssey i Donkey Kong Bananza będzie czerpać inspiracje

Ostatnio wywiadu serwisowi GamesRadar+ udzielił Kenta Motokura. To Japończyk stał na czele ekip pracujących nad dwoma ogromnymi hitami Nintendo, czyli Super Mario Odyssey oraz Donkey Kong Bananza . I chociaż od premiery tego ostatniego nie minął nawet rok, gracze już teraz liczą, iż jego ekipa wróci do pracy, by dostarczyć nam kolejną odsłonę trójwymiarowego Mario – notabene pierwszą właśnie od czasu wydanego w 2017 roku Odyssey. Co prawda twórca nie odniósł się do tego, czym kolejny projekt jego studia miałby być, ale wyraźnie zaznaczył, skąd on i jego partnerzy będą prawdopodobnie czerpać inspiracje.

Spodziewam się, że tak właśnie będzie – niektóre pomysły z Donkey Kong Bananza dostarczą nam wskazówek na przyszłość, również przy naszym kolejnym tytule.

Będzie to swoista kontynuacja całego “cyklu życia” gier współtworzonych przez Motokurę. Wiadomo przecież, że wcześniej do Banananza pod pewnymi względami inspirowała się Super Mario Odyssey. Teraz zaś to przygody Donkey Kona miałby wskazać dalszy kierunek rozwoju trójwymiarowych hitów od Nintendo. Pozostaje jednak pytanie, czym ten kolejny tytuł miałby być. Nie ma przecież co ukrywać, że gdyby nie był on nową częścią perypetii wąsatego hydraulika, społeczność skupiona wokół konsoli Nintendo Switch 2 byłaby ogromnie rozczarowana.

Samo Donkey Kong Bananza ukazało się na rynku w lipcu 2025 roku i po dziś dzień pozostaje jedną z najlepiej ocenianych produkcji na Nintendo Switch 2. Dodatkowo od niedawna posiada ona polską wersję językową. Co ciekawe, sama gra miała czerpać inspiracje nie tylko ze wspomnianego Odyssey, ale również z Super Mario Bros. z 1985 roku.