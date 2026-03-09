„To rasistowskie”. Aktorka krytykuje kultowe Pulp Fiction. Poszło o jedno słowo

Wystarczy jedno słowo, by zepsuć wrażenie z filmu. Czy Quentin Tarantino go nadużywa?

Wydawać by się mogło, że są takie filmy, których tykać się nie powinno, bo stanowią wzór wielkiego kina. Czyżby? Rosanna Arquette, aktorka znana z roli w kultowym filmie Pulp Fiction, niespodziewanie skrytykowała reżysera Quentin Tarantino i jego kultowe dzieło. Powód? Po latach negatywnie wspomina sposób, w jaki w reżyser w swoich produkcjach używa słowa na „N”. A w Pulp Fiction jest tego sporo. Rosanna Arquette z Pulp Fiction po latach krytykuje film za słowo na “N” W nowym wywiadzie dla The Times aktorka nazwała to czymś, co Hollywood przez lata zbyt łatwo mu wybaczało. Arquette, która w filmie wcieliła się w żonę bohatera granego przez Eric Stoltz, podkreśla, że nadal uważa produkcję za „ikonę kina”. Jednocześnie przyznaje jednak, że dziś nie potrafi już przymknąć oka na pewne elementy twórczości Tarantino.

To ikoniczny, świetny film na wielu poziomach, ale osobiście mam już dość używania tego słowa. Nienawidzę go. Nie znoszę, że Tarantino dostał na to swoistą przepustkę. To nie jest sztuka – to rasistowskie i dziwne. Debata o języku w filmach Tarantino wraca zresztą regularnie od lat. Jednym z największych punktów zapalnych był western Django z 2012 roku z Jamie Foxx w roli głównej. W filmie słowo na „N” pojawia się ponad 110 razy, wypowiadane zarówno przez czarnych, jak i białych bohaterów – co w momencie premiery wywołało prawdziwą burzę.

GramTV przedstawia:

Wśród najgłośniejszych krytyków był reżyser Spike Lee, który przyznał nawet, że odmówił obejrzenia filmu. Jego zdaniem produkcja była „brakiem szacunku dla przodków”. Sam Tarantino nigdy nie przepraszał za swoją twórczość. W wywiadach podkreślał, że nie zamierza „wygładzać” dialogów ani zmieniać wizji pod wpływem krytyki. Z kolei wieloletni współpracownik reżysera, Samuel L. Jackson, wielokrotnie bronił go, argumentując, że język w filmach oddaje realia i sposób, w jaki postacie faktycznie by mówiły. Co ciekawe, w najnowszym filmie Tarantino – Pewnego razu, w… Hollywood z 2019 roku – kontrowersyjnego słowa nie ma ani razu. Produkcja wywołała jednak inne dyskusje, między innymi o sposób przedstawienia legendy kina akcji, Bruce Lee. Tymczasem trwa rozbrat Quentina Tarantino z kinem – twórca wciąż nie zabrał się za tworzenie swego finalnego filmu. Obecnie pracuje nad sztuką teatralną.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









