Czy to rasistowski film? Quentin Tarantino ostro odpowiada na zarzuty o nadużywanie słowa na „N"

Poniżej publikujemy pełną treść listu Tarantino w tłumaczeniu na język polski:

Droga Rosanno,

Mam nadzieję, że rozgłos, jaki zyskujesz dzięki temu, że 132 różne media piszą twoje nazwisko i publikują twoje zdjęcie, był wart okazania braku szacunku wobec mnie i filmu, w którym – jak dobrze pamiętam – byłaś zachwycona, że możesz wziąć w nim udział.

Czy teraz czujesz to inaczej?

Ale po tym, jak dałem ci pracę, a ty wzięłaś pieniądze, żeby teraz to wszystko oczerniać – z powodów, które podejrzewam o cynizm – pokazuje to wyraźny brak klasy, nie mówiąc już o honorze.

Między artystycznymi współpracownikami powinna istnieć pewna solidarność. Wygląda jednak na to, że cel został osiągnięty.

Gratulacje.