Czy to rasistowski film? Quentin Tarantino ostro odpowiada na zarzuty o nadużywanie słowa na „N"

Quentin Tarantino ostro odpowiada na zarzuty o nadużywanie słowa na „N"
Quentin Tarantino postanowił odpowiedzieć – i zrobił to w charakterystycznym dla siebie, dość ostrym stylu. Tarantino zdecydował się na list. W publicznym oświadczeniu, do którego dotarł The Wrap, artysta skomentował wypowiedzi aktorki – byłem współpracowniczki z planu Pulp Fiction. Reżyser zarzuca Arquette brak lojalności wobec twórców filmu i sugeruje, że jej krytyka może być podyktowana chęcią zdobycia rozgłosu.
Poniżej publikujemy pełną treść listu Tarantino w tłumaczeniu na język polski:
Droga Rosanno,
Mam nadzieję, że rozgłos, jaki zyskujesz dzięki temu, że 132 różne media piszą twoje nazwisko i publikują twoje zdjęcie, był wart okazania braku szacunku wobec mnie i filmu, w którym – jak dobrze pamiętam – byłaś zachwycona, że możesz wziąć w nim udział.
Czy teraz czujesz to inaczej?
Ale po tym, jak dałem ci pracę, a ty wzięłaś pieniądze, żeby teraz to wszystko oczerniać – z powodów, które podejrzewam o cynizm – pokazuje to wyraźny brak klasy, nie mówiąc już o honorze.
Między artystycznymi współpracownikami powinna istnieć pewna solidarność. Wygląda jednak na to, że cel został osiągnięty.
Gratulacje.
GramTV przedstawia:
Spór między Tarantino a Arquette dotyczy przede wszystkim sposobu, w jaki w filmach reżysera pojawia się rasistowskie słownictwo. Według aktorki słowo na “N” jest w filmach Tarantino nadużywane, co może budzić rasistowskie konotacje. Temat ten wraca w dyskusjach o jego twórczości od lat i dotyczy nie tylko Pulp Fiction, ale też innych filmów reżysera. Kontrowersje rozpalił m.in. Django. List pokazuje jednak, że Tarantino nie zamierza przechodzić nad krytyką do porządku dziennego.