Quentin Tarantino porzuca kino na rzecz teatru?

To może sugerować jego następny projekt.

Quentin Tarantino, znany z krwawych i pełnych napięcia filmów, tym razem zmienia klimat. Reżyser zdradził, że odłożył pracę nad swoim dziesiątym i ostatnim filmem, by napisać komediową farsę w brytyjskim stylu, pełną slapstickowych wpadek, pomyłek tożsamości i absurdalnych sytuacji. Czy to jednak zaspokoi potrzeby fanów? Sztuka teatralna to następny projekt Quentina Tarantino Premiera sztuki planowana jest na 2027 rok w londyńskim West Endzie, choć możliwy jest też debiut pod koniec 2026 roku. Jak podaje źródło, które ujawnił blog World of Reel:

Napisał to samodzielnie, nie jest to adaptacja żadnego z jego filmów. To farsowa komedia w brytyjskim stylu, w tradycji Noises Off. Reżyser przygląda się obecnie różnym przestrzeniom teatralnym, badając sceny o różnej wielkości i charakterze, co ma kluczowe znaczenie dla inscenizacji. Według nieoficjalnych informacji jeden fragment przygotowywanej historii może nawet wymagać, by aktor zjeżdżał na linie na scenę. Co więcej, Tarantino podobno negocjuje z hollywoodzkimi gwiazdami, które mogłyby wystąpić w jego spektaklu.

Przypomnijmy, że Quentin Tarantino jest znany z takich filmów jak Pulp Fiction, Kill Bill, Bękarty wojny czy Pewnego razu… w Hollywood, które przyniosły mu międzynarodową sławę i uznanie krytyków za charakterystyczny styl, przemoc na ekranie i mistrzowskie dialogi. Współpracował z wieloma cenionymi aktorami, Tymczasem jego dziesiąty i ostatni film wciąż pozostaje w zawieszeniu. Reżyser zrezygnował z pracy nad The Movie Critic, choć jego scenariusz był już praktycznie gotowy. Twórca oddał też w ręce Davida Finchera projekt The Adventures of Cliff Booth, kontynuacji Pewnego razu, w… Hollywood. Wciąż nie jest jasne, jaki scenariusz ostatecznie wyreżyseruje na wielkim ekranie. Na pewno jednak premiera sztuki teatralnej to kolejny nieoczywisty krok w karierze tego niezwykle wyrazistego twórcy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









