„To prawie jak choroba”. Kojima opowiada o swoim nieustannym procesie twórczym

Zawsze myślę o nowych projektach. Nawet teraz mam mnóstwo rzeczy, które chciałbym zrobić… ale ich realizacja zajmie kolejne trzy-cztery lata. Czy te pomysły będą wtedy wciąż aktualne?
Czasem oglądam filmy i wtedy przychodzą mi do głowy różne idee, ale bywa też, że inspiracją jest czytanie, spacer czy rozmowa z ludźmi.
To prawie jak choroba. Cały czas coś sobie wyobrażam. Nawet kiedy rozmawiam z rodziną, w głowie jestem w zupełnie innym świecie.
Wielu ludzi tego nie rozumie.
Hideo Kojima to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych postaci w branży gier. Ostatnio ujawnił, jak intensywnie jego umysł jest pochłonięty ciągłym procesem twórczym. W niedawnym wywiadzie słynny twórca zdradził, że jego nieprzerwana kreatywność jest „prawie jak choroba”.
Hideo Kojima o swojej kreatywności: „To prawie jak choroba”
Kojima opisuje ten stan jako swoistą chorobę, która nieustannie okupuje jego myśli. Podkreśla, że jego mózg jest nieustannie skupiony na budowaniu światów i tworzeniu historii, nawet podczas rozmów z rodziną.
