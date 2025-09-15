„To prawie jak choroba”. Kojima opowiada o swoim nieustannym procesie twórczym

Zawsze myślę o nowych projektach. Nawet teraz mam mnóstwo rzeczy, które chciałbym zrobić… ale ich realizacja zajmie kolejne trzy-cztery lata. Czy te pomysły będą wtedy wciąż aktualne?

Czasem oglądam filmy i wtedy przychodzą mi do głowy różne idee, ale bywa też, że inspiracją jest czytanie, spacer czy rozmowa z ludźmi.

To prawie jak choroba. Cały czas coś sobie wyobrażam. Nawet kiedy rozmawiam z rodziną, w głowie jestem w zupełnie innym świecie.

Wielu ludzi tego nie rozumie.