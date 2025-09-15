Zaloguj się lub Zarejestruj

„To prawie jak choroba”. Kojima opowiada o swoim nieustannym procesie twórczym

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 12:15
Wielu ludzi tego nie rozumie”.

Hideo Kojima to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych postaci w branży gier. Ostatnio ujawnił, jak intensywnie jego umysł jest pochłonięty ciągłym procesem twórczym. W niedawnym wywiadzie słynny twórca zdradził, że jego nieprzerwana kreatywność jest „prawie jak choroba”.

Hideo Kojima
Hideo Kojima

Hideo Kojima o swojej kreatywności: „To prawie jak choroba”

Kojima opisuje ten stan jako swoistą chorobę, która nieustannie okupuje jego myśli. Podkreśla, że jego mózg jest nieustannie skupiony na budowaniu światów i tworzeniu historii, nawet podczas rozmów z rodziną.

Zawsze myślę o nowych projektach. Nawet teraz mam mnóstwo rzeczy, które chciałbym zrobić… ale ich realizacja zajmie kolejne trzy-cztery lata. Czy te pomysły będą wtedy wciąż aktualne?

Czasem oglądam filmy i wtedy przychodzą mi do głowy różne idee, ale bywa też, że inspiracją jest czytanie, spacer czy rozmowa z ludźmi.

To prawie jak choroba. Cały czas coś sobie wyobrażam. Nawet kiedy rozmawiam z rodziną, w głowie jestem w zupełnie innym świecie.

Wielu ludzi tego nie rozumie.

Kojima ma bogate doświadczenie w branży, sięgające lat 80. Rozpoczął pracę w Konami w 1986 roku, a już rok później wydał Metal Gear, zapoczątkowując kultową serię. W 2015 roku rozstał się z firmą, by założyć własne studio – Kojima Productions – i rozpocząć prace nad Death Stranding.

Obecnie Kojima nie zwalnia tempa, pracując nad kolejnymi przedsięwzięciami. Skupia się na projektach takich jak OD i Physint.

Źródło:https://insider-gaming.com/hideo-kojima-never-stops-thinking-about-new-projects/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

