Darktide wychodzi na powierzchnię. Nowy tryb „Expeditions” zmienia kooperację w wyścig o łup i życie

Do tej pory znaliśmy Darktide z dusznych korytarzy, tłumu wrogów i bezlitosnej walki na bliskim dystansie. To formuła, która wyróżniła grę na tle innych tytułów osadzonych w uniwersum. Teraz twórcy postanowili pozwolić nam wyjść poza podziemia. W aktualizacji „Beyond the Hive” pojawi się tryb Expeditions, czyli otwartych, losowych stref na pustkowiach Atoma Prime, gdzie grasują nowe potwory, a środowisko już samo w sobie jest zagrożeniem.

Fatshark

Darktide doczeka się największej aktualizacji od premiery. Tryb Expeditions wprowadza mechanikę ekstrakcji

Mechanika rozgrywki brzmi prosto, lecz jednocześnie okrutnie satysfakcjonująco: drużyny wyruszają, zbierają cenne Tech-Remnants i mają ograniczony czas, by wezwać ekstrakcję. Można zostać i ryzykować, ale wówczas czeka nas walka z patrolami, a eskalujące fale wroga potrafią zabić szybciej niż się spodziewacie. Jeśli czas upłynie i ktoś umrze, to z wyprawy wracacie z niczym. To klasyczny motyw „wysokiego ryzyka i wysokiej wygranej”, który ma zmusić ekipy do kalkulacji: walka o sprzęt czy szybkie wycofanie z łupem? System jest ekstrakcyjnym twistem bez elementu PvP, ale z tym samym napięciem, co najlepsze produkcje spod tego gatunku.



Na papierze Expeditions łączy kilka ciekawych rozwiązań. Nieprzewidywalne misje (nie będą proceduralnie generowane, ale silnie losowe), nowe zagrożenia środowiskowe: od pyłów, po burze i trujące chmury, a także przeciwników, którzy potrafią zmienić dynamikę starć. Przykładem niech będzie nowy Mistrz Stada Ogrynów ze sforą wilkorów. Próg wejścia został ustawiony na graczy średnio-zaawansowanych, czyli takich którzy już mają podstawowy progres postaci i ekwipunku. Oficjalny wpis na stronie developerów zapowiada również nowe uzbrojenie i kosmetyczne dodatki. Twórcy otwarcie mówią, że to „największy zastrzyk zawartości od premiery".

Expeditions wymusi zmianę myślenia typowego gracza Darktide. Zamiast przechodzić arenę za areną, trzeba będzie planować trasy, zarządzać zasobami i decydować, kiedy zaryzykować, a kiedy zwinąć się do bezpiecznej strefy. Zgodnie z zapowiedziami, elementy takie jak nadajnik ewakuacji i czas odlotu na pokładzie Valkyrii będzie kluczowy. Nierozważne wymuszanie starć przyciągnie kolejne fale, podbijając skalę zagrożenia do poziomu, gdzie drużyna może stracić wszystko. To ukłon w stronę graczy lubiących napięcie i decyzje z konsekwencjami, a jednocześnie realna testowa piaskownica dla taktycznych kombinacji klas i buildów. To nie jest prosta adaptacja oklepanego schematu.