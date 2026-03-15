Darktide wychodzi na powierzchnię. Nowy tryb „Expeditions” zmienia kooperację w wyścig o łup i życie

Już niedługo Warhammer 40,000: Darktide będzie oferowal nie tylko klaustrofobiczne batalie w tunelach Hive Tertium. Studio Fatshark wprowadza nowy, darmowy tryb, który zamienia kooperację w brutalną wersję ekstrakcji.
Do tej pory znaliśmy Darktide z dusznych korytarzy, tłumu wrogów i bezlitosnej walki na bliskim dystansie. To formuła, która wyróżniła grę na tle innych tytułów osadzonych w uniwersum. Teraz twórcy postanowili pozwolić nam wyjść poza podziemia. W aktualizacji „Beyond the Hive” pojawi się tryb Expeditions, czyli otwartych, losowych stref na pustkowiach Atoma Prime, gdzie grasują nowe potwory, a środowisko już samo w sobie jest zagrożeniem.
Darktide doczeka się największej aktualizacji od premiery. Tryb Expeditions wprowadza mechanikę ekstrakcji
Mechanika rozgrywki brzmi prosto, lecz jednocześnie okrutnie satysfakcjonująco: drużyny wyruszają, zbierają cenne Tech-Remnants i mają ograniczony czas, by wezwać ekstrakcję. Można zostać i ryzykować, ale wówczas czeka nas walka z patrolami, a eskalujące fale wroga potrafią zabić szybciej niż się spodziewacie. Jeśli czas upłynie i ktoś umrze, to z wyprawy wracacie z niczym. To klasyczny motyw „wysokiego ryzyka i wysokiej wygranej”, który ma zmusić ekipy do kalkulacji: walka o sprzęt czy szybkie wycofanie z łupem? System jest ekstrakcyjnym twistem bez elementu PvP, ale z tym samym napięciem, co najlepsze produkcje spod tego gatunku.
Na papierze Expeditions łączy kilka ciekawych rozwiązań. Nieprzewidywalne misje (nie będą proceduralnie generowane, ale silnie losowe), nowe zagrożenia środowiskowe: od pyłów, po burze i trujące chmury, a także przeciwników, którzy potrafią zmienić dynamikę starć. Przykładem niech będzie nowy Mistrz Stada Ogrynów ze sforą wilkorów. Próg wejścia został ustawiony na graczy średnio-zaawansowanych, czyli takich którzy już mają podstawowy progres postaci i ekwipunku. Oficjalny wpis na stronie developerów zapowiada również nowe uzbrojenie i kosmetyczne dodatki. Twórcy otwarcie mówią, że to „największy zastrzyk zawartości od premiery”.
To nie jest prosta adaptacja oklepanego schematu. Expeditions wymusi zmianę myślenia typowego gracza Darktide. Zamiast przechodzić arenę za areną, trzeba będzie planować trasy, zarządzać zasobami i decydować, kiedy zaryzykować, a kiedy zwinąć się do bezpiecznej strefy. Zgodnie z zapowiedziami, elementy takie jak nadajnik ewakuacji i czas odlotu na pokładzie Valkyrii będzie kluczowy. Nierozważne wymuszanie starć przyciągnie kolejne fale, podbijając skalę zagrożenia do poziomu, gdzie drużyna może stracić wszystko. To ukłon w stronę graczy lubiących napięcie i decyzje z konsekwencjami, a jednocześnie realna testowa piaskownica dla taktycznych kombinacji klas i buildów.
Za projektem stoi szwedzkie studio Fatshark, które przez ostatnie miesiące konsekwentnie rozwijało Darktide, reagując na oczekiwania społeczności i poprawiając podstawowe mechaniki.Nowy tryb może przyciągnąć rzesze nowych graczy szukających bardziej stresujących i lepiej nagradzanych zachowań i jednocześnie ma tchnąć nowe życie w endgame. Na ten moment wszystko zależy od balansu i optymalizacji konceptu. Premiera aktualizacji „Beyond the Hive” jest zaplanowana na 17 marca 2026 i ma być bezpłatna dla wszystkich posiadaczy gry.
